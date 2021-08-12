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В Крыму ответили на обвинения Украины в "военных преступлениях"
В Крыму ответили на обвинения Украины в "военных преступлениях" - РИА Новости, 12.08.2021
В Крыму ответили на обвинения Украины в "военных преступлениях"
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов назвал несостоятельными обвинения Украины РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T19:18
2021-08-12T19:43
украина
киев
оон
международный уголовный суд
россия
александр молохов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов назвал несостоятельными обвинения Украины по "военным преступлениям" в Крыму.Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) относительно "военных преступлений" против объектов культурного наследия в Крыму. Украина утверждает, что культурные ценности и наследие Крыма являются ее собственностью."Все эти заявления несостоятельны. Тут можно ответить только одно – на чужой каравай роток не разевай. Киев отныне не имеет никакого отношения к объектам культурного наследия, расположенным на территории другого государства, а юрисдикцию Международного уголовного суда Россия вслед за США не признает", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, Украина в период нахождения Крыма в ее составе ничего не делала для сохранения культурного наследия полуострова.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина, киев, оон, международный уголовный суд, россия, александр молохов
19:18 12.08.2021 (обновлено: 19:43 12.08.2021)
 
В Крыму ответили на обвинения Украины в "военных преступлениях"

Адвокат Молохов назвал обвинения Украины по "военным преступлениям" в Крыму несостоятельными

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАдвокат, правозащитник Александр Молохов
Адвокат, правозащитник Александр Молохов - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов назвал несостоятельными обвинения Украины по "военным преступлениям" в Крыму.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) относительно "военных преступлений" против объектов культурного наследия в Крыму. Украина утверждает, что культурные ценности и наследие Крыма являются ее собственностью.
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"Все эти заявления несостоятельны. Тут можно ответить только одно – на чужой каравай роток не разевай. Киев отныне не имеет никакого отношения к объектам культурного наследия, расположенным на территории другого государства, а юрисдикцию Международного уголовного суда Россия вслед за США не признает", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, Украина в период нахождения Крыма в ее составе ничего не делала для сохранения культурного наследия полуострова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
УкраинаКиевООНМеждународный уголовный судРоссияАлександр Молохов
 
 
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