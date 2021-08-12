https://ria.ru/20210812/mi-8-1745420422.html
Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
Спасатели и водолазы прибыл к месту падения вертолета на Курильском озере на Камчатке, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T05:11
2021-08-12T05:11
2021-08-12T05:11
происшествия
петропавловск-камчатский
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Спасатели и водолазы прибыл к месту падения вертолета на Курильском озере на Камчатке, сообщает региональный главк МЧС РФ.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь спасённых с вертолета доставляются в Петропавловск-Камчатский с места происшествия, два из них в тяжелом состоянии."Вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями и водолазами на борту прибыл в район Курильского озера Кроноцкого заповедника. С собой у специалистов есть всё необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ. Всего в спасоперации задействована общая группировка более 60 человек и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210812/mi-8-1745419333.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке