https://ria.ru/20210812/memorial-1745489189.html

Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей

Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей - РИА Новости, 12.08.2021

Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей

Мемориал 13-летнему школьнику Дмитрию Новоселову, который в 2019 году вытащил тонувших в карьере в городе Копейск Челябинской области двух детей, а сам погиб,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:06

2021-08-12T15:06

2021-08-12T15:06

общество

челябинская область

копейск

александр бастрыкин

мемориал

следственный комитет россии (ск рф)

юнармия

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – РИА Новости. Мемориал 13-летнему школьнику Дмитрию Новоселову, который в 2019 году вытащил тонувших в карьере в городе Копейск Челябинской области двух детей, а сам погиб, открыли в четверг, сообщает СК РФ.СК напоминает, что 24 мая 2019 года во время игры на берегу затопленного карьера близ города Копейск двое 10-летних мальчиков упали в воду и стали тонуть. Крики о помощи услышал 13-летний Новоселов, учащийся школы № 48, проезжавший мимо на велосипеде. Дима прыгнул в воду и ценой своей жизни спас детей. Указом президента Российской Федерации Новоселов посмертно награжден медалью "За спасение погибавших". Следственным комитетом РФ также отмечен подвиг Димы, его отцу вручена медаль "Доблесть и отвага".В нем приняли участие отец мальчика Александр Новоселов, замруководителя управления воспитательной работы Следственного комитета России Василий Лопатин, руководитель СУСК РФ по Челябинской области Петр Решетников, а также руководство органов местного самоуправления и исполнительной власти региона, воспитанники всероссийской организации "Юнармия", учащиеся школы № 48, представители общественных организаций, уточняется в сообщении.

челябинская область

копейск

россия

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общество, челябинская область, копейск, александр бастрыкин, мемориал, следственный комитет россии (ск рф), юнармия, россия