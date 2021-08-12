Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
СК: мемориал 13-летнему школьнику Новоселову, утонувшему при спасении детей, открыли в Копейске
© Фото : СК РФОткрытие мемориала в память о Дмитрии Новоселове в Копейске, Челябинская область
© Фото : СК РФ
ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – РИА Новости. Мемориал 13-летнему школьнику Дмитрию Новоселову, который в 2019 году вытащил тонувших в карьере в городе Копейск Челябинской области двух детей, а сам погиб, открыли в четверг, сообщает СК РФ.
СК напоминает, что 24 мая 2019 года во время игры на берегу затопленного карьера близ города Копейск двое 10-летних мальчиков упали в воду и стали тонуть. Крики о помощи услышал 13-летний Новоселов, учащийся школы № 48, проезжавший мимо на велосипеде. Дима прыгнул в воду и ценой своей жизни спас детей. Указом президента Российской Федерации Новоселов посмертно награжден медалью "За спасение погибавших". Следственным комитетом РФ также отмечен подвиг Димы, его отцу вручена медаль "Доблесть и отвага".
"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ради увековечения памяти самоотверженного юноши и его героического подвига руководством следственного управления СК России по Челябинской области совместно с администрацией региона была организована работа по установке мемориала. В четверг в Копейске состоялось торжественное открытие мемориала памяти Дмитрия Новоселова", - говорится в сообщении.
В нем приняли участие отец мальчика Александр Новоселов, замруководителя управления воспитательной работы Следственного комитета России Василий Лопатин, руководитель СУСК РФ по Челябинской области Петр Решетников, а также руководство органов местного самоуправления и исполнительной власти региона, воспитанники всероссийской организации "Юнармия", учащиеся школы № 48, представители общественных организаций, уточняется в сообщении.
© Фото : СК РФОткрытие мемориала в память о Дмитрии Новоселове в Копейске, Челябинская область
© Фото : СК РФ
Открытие мемориала в память о Дмитрии Новоселове в Копейске, Челябинская область