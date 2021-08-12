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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210812/mamaev-1745436970.html
"Поддерживаю": новая пассия Мамаева высказалась о его решении отсудить дочь
"Поддерживаю": новая пассия Мамаева высказалась о его решении отсудить дочь - РИА Новости, 12.08.2021
"Поддерживаю": новая пассия Мамаева высказалась о его решении отсудить дочь
Новая возлюбленная Павла Мамаева Надежда Санько высказалась о его желании отсудить у экс-супруги Аланы их общую дочь Алису. Своим мнением она поделилась с... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:39
2021-08-12T10:40
шоубиз
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Новая возлюбленная Павла Мамаева Надежда Санько высказалась о его желании отсудить у экс-супруги Аланы их общую дочь Алису. Своим мнением она поделилась с порталом Teleprogramma.pro. "Я поддерживаю Павла во всем, потому что знаю, почему он так себя ведет. Вы знаете только одну сторону, а я – две. А если я чем-то недовольна или с чем-то не согласна, то скажу Павлу об этом наедине, тет-а-тет", — говорит Санько.Мамаев женился на Алане в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что пара рассталась. На днях Алана сообщила, что футболист подал иск о разделе имущества, взыскании с нее алиментов на дочь и о месте жительства ребенка. Недавно бывшая спортсмена также раскрыла, сколько денег он перевел ей "на продукты детям".
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павел мамаев
10:39 12.08.2021 (обновлено: 10:40 12.08.2021)
 

"Поддерживаю": новая пассия Мамаева высказалась о его решении отсудить дочь

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПавел Мамаев
Павел Мамаев - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Новая возлюбленная Павла Мамаева Надежда Санько высказалась о его желании отсудить у экс-супруги Аланы их общую дочь Алису. Своим мнением она поделилась с порталом Teleprogramma.pro.
"Я поддерживаю Павла во всем, потому что знаю, почему он так себя ведет. Вы знаете только одну сторону, а я – две. А если я чем-то недовольна или с чем-то не согласна, то скажу Павлу об этом наедине, тет-а-тет", — говорит Санько.
Мамаев женился на Алане в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что пара рассталась.
На днях Алана сообщила, что футболист подал иск о разделе имущества, взыскании с нее алиментов на дочь и о месте жительства ребенка.
© Фото : Instagram Аланы МамаевойStories из Instagram-аккаунта Аланы Мамаевой
Stories из Instagram-аккаунта Аланы Мамаевой - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Instagram Аланы Мамаевой
Stories из Instagram-аккаунта Аланы Мамаевой
Недавно бывшая спортсмена также раскрыла, сколько денег он перевел ей "на продукты детям".
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