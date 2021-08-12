https://ria.ru/20210812/mamaev-1745436970.html

"Поддерживаю": новая пассия Мамаева высказалась о его решении отсудить дочь

"Поддерживаю": новая пассия Мамаева высказалась о его решении отсудить дочь - РИА Новости, 12.08.2021

"Поддерживаю": новая пассия Мамаева высказалась о его решении отсудить дочь

Новая возлюбленная Павла Мамаева Надежда Санько высказалась о его желании отсудить у экс-супруги Аланы их общую дочь Алису. Своим мнением она поделилась с... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:39

2021-08-12T10:39

2021-08-12T10:40

шоубиз

павел мамаев

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Новая возлюбленная Павла Мамаева Надежда Санько высказалась о его желании отсудить у экс-супруги Аланы их общую дочь Алису. Своим мнением она поделилась с порталом Teleprogramma.pro. "Я поддерживаю Павла во всем, потому что знаю, почему он так себя ведет. Вы знаете только одну сторону, а я – две. А если я чем-то недовольна или с чем-то не согласна, то скажу Павлу об этом наедине, тет-а-тет", — говорит Санько.Мамаев женился на Алане в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что пара рассталась. На днях Алана сообщила, что футболист подал иск о разделе имущества, взыскании с нее алиментов на дочь и о месте жительства ребенка. Недавно бывшая спортсмена также раскрыла, сколько денег он перевел ей "на продукты детям".

https://ria.ru/20210527/mamaev-1734436838.html

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павел мамаев