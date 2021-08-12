15:38 12.08.2021 (обновлено: 15:50 12.08.2021)
Лавров назвал неприемлемыми оценки Токио визита Мишустина на Сахалин
Министр иностранных дел Лавров назвал неприемлемыми оценки Токио визита Мишустина на Сахалин
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги назвал неприемлемыми оценки Токио визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Сахалинскую область, заявил РИА Новости замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин.
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и его российский коллега Сергей Лавров провел в среду телефонный разговор, в ходе которого затрагивались вопросы совместной экономической деятельности на Курильских островах, переговоры по заключению мирного договора, а также взаимодействие двух стран по ключевым международным вопросам, в том числе, изменению климата, сообщило ранее японское внешнеполитическое ведомство.
"Что касается беседы Лаврова с его японским коллегой, то на все поставленные вопросы японской стороне были даны соответствующие исчерпывающие ответы. В частности, относительно реакции Токио на поездку председателя правительства России Мишустина в Сахалинскую область Лавров прямо указал на неприемлемость подобных заявлений. При этом подтвердил намерение российской стороны продолжать работу по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в соответствии с поручениями лидеров двух стран", - сообщил Лахонин.
Замдиректора департамента добавил, что в соответствии с принятой практикой ведомства, в пресс-релизах МИД РФ обозначаются наиболее важные, ключевые аспекты состоявшегося контакта.
"Подробного изложения всех деталей разговора, не относящихся к практической работе по развитию двусторонних отношений, не предполагается", - отметил представитель ведомства, отвечая на вопрос о причинах, по которым МИД России не упомянул о протесте Токио относительно визита Мишустина на остров Итуруп.
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В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.