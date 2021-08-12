https://ria.ru/20210812/lavrov-1745494121.html

Лавров назвал неприемлемыми оценки Токио визита Мишустина на Сахалин

Лавров назвал неприемлемыми оценки Токио визита Мишустина на Сахалин - РИА Новости, 12.08.2021

Лавров назвал неприемлемыми оценки Токио визита Мишустина на Сахалин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги назвал неприемлемыми оценки Токио визита премьер-министра РФ... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:38

2021-08-12T15:38

2021-08-12T15:50

токио

сахалинская область

мид японии‎

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742378705_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_a5e0595138847ad5c00212ae6ced5f91.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги назвал неприемлемыми оценки Токио визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Сахалинскую область, заявил РИА Новости замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин.Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и его российский коллега Сергей Лавров провел в среду телефонный разговор, в ходе которого затрагивались вопросы совместной экономической деятельности на Курильских островах, переговоры по заключению мирного договора, а также взаимодействие двух стран по ключевым международным вопросам, в том числе, изменению климата, сообщило ранее японское внешнеполитическое ведомство."Что касается беседы Лаврова с его японским коллегой, то на все поставленные вопросы японской стороне были даны соответствующие исчерпывающие ответы. В частности, относительно реакции Токио на поездку председателя правительства России Мишустина в Сахалинскую область Лавров прямо указал на неприемлемость подобных заявлений. При этом подтвердил намерение российской стороны продолжать работу по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в соответствии с поручениями лидеров двух стран", - сообщил Лахонин.Замдиректора департамента добавил, что в соответствии с принятой практикой ведомства, в пресс-релизах МИД РФ обозначаются наиболее важные, ключевые аспекты состоявшегося контакта."Подробного изложения всех деталей разговора, не относящихся к практической работе по развитию двусторонних отношений, не предполагается", - отметил представитель ведомства, отвечая на вопрос о причинах, по которым МИД России не упомянул о протесте Токио относительно визита Мишустина на остров Итуруп.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210726/peskov-1742903583.html

https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html

токио

сахалинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

токио, сахалинская область, мид японии‎, михаил мишустин, россия