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Лавров назвал неприемлемыми оценки Токио визита Мишустина на Сахалин
Лавров назвал неприемлемыми оценки Токио визита Мишустина на Сахалин - РИА Новости, 12.08.2021
Лавров назвал неприемлемыми оценки Токио визита Мишустина на Сахалин
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги назвал неприемлемыми оценки Токио визита премьер-министра РФ... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:38
2021-08-12T15:50
токио
сахалинская область
мид японии‎
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги назвал неприемлемыми оценки Токио визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Сахалинскую область, заявил РИА Новости замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин.Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и его российский коллега Сергей Лавров провел в среду телефонный разговор, в ходе которого затрагивались вопросы совместной экономической деятельности на Курильских островах, переговоры по заключению мирного договора, а также взаимодействие двух стран по ключевым международным вопросам, в том числе, изменению климата, сообщило ранее японское внешнеполитическое ведомство."Что касается беседы Лаврова с его японским коллегой, то на все поставленные вопросы японской стороне были даны соответствующие исчерпывающие ответы. В частности, относительно реакции Токио на поездку председателя правительства России Мишустина в Сахалинскую область Лавров прямо указал на неприемлемость подобных заявлений. При этом подтвердил намерение российской стороны продолжать работу по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в соответствии с поручениями лидеров двух стран", - сообщил Лахонин.Замдиректора департамента добавил, что в соответствии с принятой практикой ведомства, в пресс-релизах МИД РФ обозначаются наиболее важные, ключевые аспекты состоявшегося контакта."Подробного изложения всех деталей разговора, не относящихся к практической работе по развитию двусторонних отношений, не предполагается", - отметил представитель ведомства, отвечая на вопрос о причинах, по которым МИД России не упомянул о протесте Токио относительно визита Мишустина на остров Итуруп.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210726/peskov-1742903583.html
https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html
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токио, сахалинская область, мид японии‎, михаил мишустин, россия
15:38 12.08.2021 (обновлено: 15:50 12.08.2021)
 
Лавров назвал неприемлемыми оценки Токио визита Мишустина на Сахалин

Министр иностранных дел Лавров назвал неприемлемыми оценки Токио визита Мишустина на Сахалин

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги назвал неприемлемыми оценки Токио визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Сахалинскую область, заявил РИА Новости замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин.
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и его российский коллега Сергей Лавров провел в среду телефонный разговор, в ходе которого затрагивались вопросы совместной экономической деятельности на Курильских островах, переговоры по заключению мирного договора, а также взаимодействие двух стран по ключевым международным вопросам, в том числе, изменению климата, сообщило ранее японское внешнеполитическое ведомство.
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В Кремле ответили на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
"Что касается беседы Лаврова с его японским коллегой, то на все поставленные вопросы японской стороне были даны соответствующие исчерпывающие ответы. В частности, относительно реакции Токио на поездку председателя правительства России Мишустина в Сахалинскую область Лавров прямо указал на неприемлемость подобных заявлений. При этом подтвердил намерение российской стороны продолжать работу по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в соответствии с поручениями лидеров двух стран", - сообщил Лахонин.
Замдиректора департамента добавил, что в соответствии с принятой практикой ведомства, в пресс-релизах МИД РФ обозначаются наиболее важные, ключевые аспекты состоявшегося контакта.
"Подробного изложения всех деталей разговора, не относящихся к практической работе по развитию двусторонних отношений, не предполагается", - отметил представитель ведомства, отвечая на вопрос о причинах, по которым МИД России не упомянул о протесте Токио относительно визита Мишустина на остров Итуруп.
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
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В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
 
ТокиоСахалинская областьМИД Японии‎Михаил МишустинРоссия
 
 
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