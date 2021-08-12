Онлайн-конференция к 78-й годовщине победы в Курской битве
18 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, который отмечается 23 августа.
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Участники:
- директор Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья ОВЧАРОВА;
- эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и Российского военно-исторического общества.
Курская битва - одно из крупнейших сражений Второй мировой войны по напряженности и военно-историческим последствиям, и по истечении 78-ми лет победа Красной Армии на Огненной дуге продолжает приковывать пристальное внимание историков. Танковое сражение под Прохоровкой стало кульминацией великой битвы. Мужество советских солдат не оставило фашистам шансов. Однако сегодня некоторые зарубежные историки стараются нивелировать значение Курской битвы. Фальсификация истории становится обыденным явлением в зарубежных СМИ?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья ОВЧАРОВА;
- эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и Российского военно-исторического общества.
Курская битва - одно из крупнейших сражений Второй мировой войны по напряженности и военно-историческим последствиям, и по истечении 78-ми лет победа Красной Армии на Огненной дуге продолжает приковывать пристальное внимание историков. Танковое сражение под Прохоровкой стало кульминацией великой битвы. Мужество советских солдат не оставило фашистам шансов. Однако сегодня некоторые зарубежные историки стараются нивелировать значение Курской битвы. Фальсификация истории становится обыденным явлением в зарубежных СМИ?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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