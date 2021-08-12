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Спасатели определили место падения Ми-8 на Камчатке
Спасатели определили место падения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Спасатели определили место падения Ми-8 на Камчатке
Спасатели определили место падения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:46
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ми-8
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Спасатели определили место падения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, сообщили в региональном главке МЧС.Вертолет лежит на глубине 137 метров примерно в семистах метрах от берега. Камчатские спасатели продолжают поисковые работы.Катастрофа произошла сегодня утром по местному времени. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек спаслись, четверых из них доставили в больницы Петропавловска-Камчатского. Спасательную операцию осложняет то, что водолазы не могут погружаться на такую большую глубину. Для этого требуется специальное оборудование, которое доставят в ближайшее время. Как сообщили в Минобороны, на место уже направился вертолет с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами.По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, гладь озера уже несколько раз прочесали и с воды, и с воздуха, но вероятность того, что остальные пассажиры вертолета остались в живых, практически отсутствует.Сообщалось, что полет был экскурсионным, среди пассажиров были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Компания "Витязь-Аэро", которой принадлежит Ми-8, выполняет индивидуальные полеты, пассажирские рейсы, а также туристические перевозки, в том числе над Курильским озером.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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353
60
Кадры с места крушения Ми-8 в Кроноцком заповеднике
Первые кадры с места крушения Ми-8 на Камчатке. Спасатели МЧС ищут потерпевших.
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ми-8, видео
Спасатели определили место падения Ми-8 на Камчатке
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Спасатели определили место падения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, сообщили в региональном главке МЧС.
2021-08-12T11:46
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11:46 12.08.2021 (обновлено: 12:26 12.08.2021)
 
Спасатели определили место падения Ми-8 на Камчатке

Спасатели определили место падения вертолета на Курильском озере

© РИА Новости / ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" / Перейти в фотобанкПоисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Спасатели определили место падения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, сообщили в региональном главке МЧС.
Вертолет лежит на глубине 137 метров примерно в семистах метрах от берега. Камчатские спасатели продолжают поисковые работы.
Катастрофа произошла сегодня утром по местному времени. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек спаслись, четверых из них доставили в больницы Петропавловска-Камчатского.
Спасательную операцию осложняет то, что водолазы не могут погружаться на такую большую глубину. Для этого требуется специальное оборудование, которое доставят в ближайшее время. Как сообщили в Минобороны, на место уже направился вертолет с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами.
По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, гладь озера уже несколько раз прочесали и с воды, и с воздуха, но вероятность того, что остальные пассажиры вертолета остались в живых, практически отсутствует.
Сообщалось, что полет был экскурсионным, среди пассажиров были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Компания "Витязь-Аэро", которой принадлежит Ми-8, выполняет индивидуальные полеты, пассажирские рейсы, а также туристические перевозки, в том числе над Курильским озером.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.
 
Ми-8
 
 
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