https://ria.ru/20210812/krushenie-1745431338.html

Глава Камчатки рассказал о поисках после крушения Ми-8

Глава Камчатки рассказал о поисках после крушения Ми-8 - РИА Новости, 12.08.2021

Глава Камчатки рассказал о поисках после крушения Ми-8

Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что обследовать Курильское озеро, где упал вертолет Ми-8 с туристами, будут роботы, обломки находятся примерно в РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T09:36

2021-08-12T09:36

2021-08-12T09:38

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

владимир солодов

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что обследовать Курильское озеро, где упал вертолет Ми-8 с туристами, будут роботы, обломки находятся примерно в 800 метрах от берега и на глубине более 130 метров.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Обломки вертолета находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства.

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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2021

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, владимир солодов, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае