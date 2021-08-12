https://ria.ru/20210812/krasnoyarsk-1745482651.html

Чиновник, назвавший красноярцев "кучей дерьма", объяснил свои слова

Чиновник, назвавший красноярцев "кучей дерьма", объяснил свои слова - РИА Новости, 12.08.2021

Чиновник, назвавший красноярцев "кучей дерьма", объяснил свои слова

Советник главы администрации губернатора Красноярской области Андрей Агафонов объяснил свои резкие высказывания в адрес некоторых жителей города. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:25

2021-08-12T14:25

2021-08-12T14:25

общество

красноярск

алексей ягудин

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Советник главы администрации губернатора Красноярской области Андрей Агафонов объяснил свои резкие высказывания в адрес некоторых жителей города.Ранее фигурист Алексей Ягудин опубликовал фото из Красноярска и написал, что смог в центре города не ощущается. Пользователи социальной сети раскритиковали спортсмена, пожаловавшись на дым от пожаров. В ответ Агафонов назвал их "ноющей кучей дерьма" и "плаксивым сбродом". Позже пост в Facebook с высказываниями исчез.По мнению Агафонова, в конфликтной ситуации виноваты те, кто набросился на спортсмена с обвинениями."Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох", — подчеркнул он в эфире радиостанции "Говорит Москва".Чиновник заявил, что эти люди живут в парадигме "Мы все умрем — надо валить"."Упиваются собственной несчастностью. Им не важен повод для нытья", — добавил он.Также Агафонов сообщил, что пост не удалял. По его словам, это сделали администраторы социальной сети из-за жалоб пользователей.

https://ria.ru/20210811/slova-1745390197.html

https://ria.ru/20210330/bestaktnye-1603430881.html

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общество, красноярск, алексей ягудин, россия