https://ria.ru/20210812/korzhenevskiy-1745438254.html
Выживший при падении Ми-8 экономист рассказал, что ему очень повезло
Выживший при падении Ми-8 экономист рассказал, что ему очень повезло - РИА Новости, 12.08.2021
Выживший при падении Ми-8 экономист рассказал, что ему очень повезло
Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский сообщил, что он "в полном... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:31
2021-08-12T10:31
2021-08-12T10:31
происшествия
петропавловск-камчатский
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745426835_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_6710466109efe76f674dd9d3817917e1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский сообщил, что он "в полном порядке" и ему повезло.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Источник сообщал, что одним из пассажиров Ми-8 был Николай Корженевский, он выжил."Друзья, я в полном порядке. Мне очень повезло", - написал Корженевский на своей странице в соцсети Facebook.Накануне он опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото с Долины гейзеров и кальдеры вулкана Узон, на них видно, что погода в районе пасмурная, идет небольшой дождь.
https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745426835_201:150:923:692_1920x0_80_0_0_35703415a520c86cc0d2a30cc8dec8c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
Выживший при падении Ми-8 экономист рассказал, что ему очень повезло
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке экономист Корженевский: мне очень повезло