https://ria.ru/20210812/korzhenevskiy-1745438254.html

Выживший при падении Ми-8 экономист рассказал, что ему очень повезло

Выживший при падении Ми-8 экономист рассказал, что ему очень повезло - РИА Новости, 12.08.2021

Выживший при падении Ми-8 экономист рассказал, что ему очень повезло

Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский сообщил, что он "в полном... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:31

2021-08-12T10:31

2021-08-12T10:31

происшествия

петропавловск-камчатский

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский сообщил, что он "в полном порядке" и ему повезло.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Источник сообщал, что одним из пассажиров Ми-8 был Николай Корженевский, он выжил."Друзья, я в полном порядке. Мне очень повезло", - написал Корженевский на своей странице в соцсети Facebook.Накануне он опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото с Долины гейзеров и кальдеры вулкана Узон, на них видно, что погода в районе пасмурная, идет небольшой дождь.

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае