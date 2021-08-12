https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745451117.html

В Москве за сутки госпитализировали 750 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 750 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 750 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализированы 750 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 353 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:35

2021-08-12T11:35

2021-08-12T11:35

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_2dce8000fa63a520ec01e3949d2cce06.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 750 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 353 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице."В Москве выявлено 2 294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 750 человек. На ИВЛ находятся 353 человека", - сообщили в штабе.В городе выздоровели еще 3 329 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID, увеличилось до 1 401 836.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии