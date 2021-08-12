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В Москве за сутки госпитализировали 750 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 750 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 750 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализированы 750 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 353 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:35
2021-08-12T11:35
2021-08-12T11:35
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 750 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 353 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице."В Москве выявлено 2 294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 750 человек. На ИВЛ находятся 353 человека", - сообщили в штабе.В городе выздоровели еще 3 329 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID, увеличилось до 1 401 836.
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москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 750 человек с COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки госпитализировали 750 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 353 пациента