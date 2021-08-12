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В России за сутки выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.08.2021
В России за сутки выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано 21 932 новых случая COVID-19, общее число выросло до 6 534 791, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:23
2021-08-12T11:23
2021-08-12T11:23
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 21 932 новых случая COVID-19, общее число выросло до 6 534 791, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 932 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 773 (8,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что всего в РФ зарегистрирован 6 534 791 случай коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,34%.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусом, за все время – 6 534 791