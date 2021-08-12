https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745448947.html

В России за сутки выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.08.2021

В России за сутки выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировано 21 932 новых случая COVID-19, общее число выросло до 6 534 791, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:23

2021-08-12T11:23

2021-08-12T11:23

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 21 932 новых случая COVID-19, общее число выросло до 6 534 791, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 932 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 773 (8,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что всего в РФ зарегистрирован 6 534 791 случай коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,34%.

https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745290254.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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