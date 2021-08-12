https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745448833.html

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 12.08.2021

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали 808 смертей пациентов с COVID-19 — это максимум за все время пандемии, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:23

2021-08-12T11:23

2021-08-12T12:36

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 808 смертей пациентов с COVID-19 — это максимум за все время пандемии, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 799 летальных исходах — столько же фиксировали 16, 24 и 29 июля. Общее число умерших достигло 168 049 человек. Число новых случаев COVID-19 составило 21 932 (накануне было 21 571), у 8,1 процента заразившихся нет симптомов. Темп прироста немного увеличился — с 0,33 до 0,34 процента. Выписались после лечения 20 125 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2294 (днем ранее было 2076), Санкт-Петербурге — 1801, Подмосковье — 1143, Нижегородской области — 549, Свердловской — 523, Ростовской — 485, Пермском крае — 477, Воронежской области — 467, Красноярском крае — 458, Самарской области — 454.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, а на Чукотке их 16.Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 6 534 791 человек, 5 828 972 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 204 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 204,7 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745371284.html

https://ria.ru/20210707/smert-1740281953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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