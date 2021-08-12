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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745448833.html
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 12.08.2021
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России зарегистрировали 808 смертей пациентов с COVID-19 — это максимум за все время пандемии, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:23
2021-08-12T12:36
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 808 смертей пациентов с COVID-19 — это максимум за все время пандемии, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 799 летальных исходах — столько же фиксировали 16, 24 и 29 июля. Общее число умерших достигло 168 049 человек. Число новых случаев COVID-19 составило 21 932 (накануне было 21 571), у 8,1 процента заразившихся нет симптомов. Темп прироста немного увеличился — с 0,33 до 0,34 процента. Выписались после лечения 20 125 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2294 (днем ранее было 2076), Санкт-Петербурге — 1801, Подмосковье — 1143, Нижегородской области — 549, Свердловской — 523, Ростовской — 485, Пермском крае — 477, Воронежской области — 467, Красноярском крае — 458, Самарской области — 454.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, а на Чукотке их 16.Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 6 534 791 человек, 5 828 972 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 204 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 204,7 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745371284.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:23 12.08.2021 (обновлено: 12:36 12.08.2021)
 
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России впервые зафиксировали более 800 случаев смерти от коронавируса за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 808 смертей пациентов с COVID-19 — это максимум за все время пандемии, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 799 летальных исходах — столько же фиксировали 16, 24 и 29 июля. Общее число умерших достигло 168 049 человек.
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
11:36Наука
Эксперты оценили заразность и летальность дельта-варианта коронавируса
Число новых случаев COVID-19 составило 21 932 (накануне было 21 571), у 8,1 процента заразившихся нет симптомов. Темп прироста немного увеличился — с 0,33 до 0,34 процента. Выписались после лечения 20 125 человек.
Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2294 (днем ранее было 2076), Санкт-Петербурге — 1801, Подмосковье — 1143, Нижегородской области — 549, Свердловской — 523, Ростовской — 485, Пермском крае — 477, Воронежской области — 467, Красноярском крае — 458, Самарской области — 454.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, а на Чукотке их 16.
Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 6 534 791 человек, 5 828 972 пациента вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 204 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 204,7 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 15:49Распространение коронавируса
Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
 
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