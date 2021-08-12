Проценко заявил о готовности к потенциальной новой волне COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Проценко заявил о готовности к потенциальной новой волне COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке
ЧИТА, 12 авг - РИА Новости. Российская система здравоохранения готова к возможной новой волне пандемии коронавируса осенью, заявил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко во время визита в ЦУР Забайкалья.
"Опасения эти есть. Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей… опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре", - отметил Проценко, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности новой волны COVID-19 осенью.
Он считает, что сейчас появление новой волны COVID-19 во многом зависит от населения, от их гражданской позиции и отношения к вакцинации.
"Со стороны государственной системы все было сделано, чтобы это было просто и доступно. Поэтому все вакцинируемся", - добавил Проценко.