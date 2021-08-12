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https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745423469.html
Проценко заявил о готовности к потенциальной новой волне COVID-19
Проценко заявил о готовности к потенциальной новой волне COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021
Проценко заявил о готовности к потенциальной новой волне COVID-19
Российская система здравоохранения готова к возможной новой волне пандемии коронавируса осенью, заявил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T07:46
2021-08-12T07:46
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здоровье
коммунарка (москва)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис проценко
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ЧИТА, 12 авг - РИА Новости. Российская система здравоохранения готова к возможной новой волне пандемии коронавируса осенью, заявил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко во время визита в ЦУР Забайкалья.Он считает, что сейчас появление новой волны COVID-19 во многом зависит от населения, от их гражданской позиции и отношения к вакцинации."Со стороны государственной системы все было сделано, чтобы это было просто и доступно. Поэтому все вакцинируемся", - добавил Проценко.
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общество, чита, здоровье, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
07:46 12.08.2021
 
Проценко заявил о готовности к потенциальной новой волне COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Проценко заявил о готовности к потенциальной новой волне COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЧИТА, 12 авг - РИА Новости. Российская система здравоохранения готова к возможной новой волне пандемии коронавируса осенью, заявил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко во время визита в ЦУР Забайкалья.

"Опасения эти есть. Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей… опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре", - отметил Проценко, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности новой волны COVID-19 осенью.

Он считает, что сейчас появление новой волны COVID-19 во многом зависит от населения, от их гражданской позиции и отношения к вакцинации.
"Со стороны государственной системы все было сделано, чтобы это было просто и доступно. Поэтому все вакцинируемся", - добавил Проценко.
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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