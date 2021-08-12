Проценко заявил о готовности к потенциальной новой волне COVID-19

"Опасения эти есть. Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей… опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре", - отметил Проценко, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности новой волны COVID-19 осенью.