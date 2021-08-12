https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745371284.html

Эксперты оценили заразность и летальность дельта-варианта коронавируса

Эксперты оценили заразность и летальность дельта-варианта коронавируса - РИА Новости, 12.08.2021

Эксперты оценили заразность и летальность дельта-варианта коронавируса

"Дельта-штамм вызывает заболевание при меньшей вирусной нагрузке, чем уханьский вариант коронавируса. Дельта заразна, как ветряная оспа, считавшаяся до сих пор... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:36

2021-08-12T11:36

2021-08-12T11:36

наука

ухань

здоровье

биология

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Дельта-штамм вызывает заболевание при меньшей вирусной нагрузке, чем уханьский вариант коронавируса. Дельта заразна, как ветряная оспа, считавшаяся до сих пор одной из самых контагиозных вирусных инфекций", — сообщил в интервью РИА новости врач-педиатр клинического госпиталя Лапино "Мать и дитя" Антон Равдин. Более высокой заразностью дельта-варианта объясняется, по мнению эксперта, рост числа заболеваний COVID-19, в том числе тяжелой формой. Чаще стали болеть дети."Дельта-штамм вызывает заболевание при меньшей вирусной нагрузке, чем уханьский вариант коронавируса", — добавляет Равдин.Заразность, или трансмиссивность инфекции ученые оценивают параметром R0 — базовым индексом репродукции. Он показывает, сколько человек заражает один больной в наивной (не сталкивавшейся с инфекций) популяции. Так, R0 сезонного гриппа — в среднем 1,6, натуральной оспы, искорененной в 1980 году, — от 3,5 до 6. У кори индекс репродукции 15.Заразность коронавируса SARS-CoV-2 в начале пандемии, когда циркулировали в основном уханьские варианты, оценивали несколько выше гриппозной — порядка 2. Сходные ему SARS и MERS соответственно — 3 и 0,5.На днях Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что R0 для дельта-варианта коронавируса от 5 до 9,5, что сравнимо с ветряной оспой (R0=9-10)."Дельта-вариант более трансмиссивен, чем SARS и MERS, Эбола, простуда, сезонный грипп и испанка 1918 года, натуральна оспа. Он так же заразен как ветряная оспа", — уточняется в докладе ведомства.От коронавируса смертность намного больше, чем от гриппа, но сравнима со смертностью от дифтерии, отметил в интервью литовскому каналу Baltnews вирусолог из НГУ Сергей Нетесов."От оспы смертность была 30 процентов, смертность от коронавируса — три процента. Если сравнивать с существующими заболеваниями, то среди взрослых смертность от дифтерии — от трех до десяти процентов", — подчеркнул ученый.По данным CDC, зараженные дельта-вариантом имеют на порядки большую вирусную нагрузку, поэтому тяжелее болеют.

https://ria.ru/20210812/kovid19-1745322377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ухань, здоровье, биология, коронавирус covid-19