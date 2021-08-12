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Наука
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745371284.html
Эксперты оценили заразность и летальность дельта-варианта коронавируса
Эксперты оценили заразность и летальность дельта-варианта коронавируса - РИА Новости, 12.08.2021
Эксперты оценили заразность и летальность дельта-варианта коронавируса
"Дельта-штамм вызывает заболевание при меньшей вирусной нагрузке, чем уханьский вариант коронавируса. Дельта заразна, как ветряная оспа, считавшаяся до сих пор... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:36
2021-08-12T11:36
наука
ухань
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Дельта-штамм вызывает заболевание при меньшей вирусной нагрузке, чем уханьский вариант коронавируса. Дельта заразна, как ветряная оспа, считавшаяся до сих пор одной из самых контагиозных вирусных инфекций", — сообщил в интервью РИА новости врач-педиатр клинического госпиталя Лапино "Мать и дитя" Антон Равдин. Более высокой заразностью дельта-варианта объясняется, по мнению эксперта, рост числа заболеваний COVID-19, в том числе тяжелой формой. Чаще стали болеть дети."Дельта-штамм вызывает заболевание при меньшей вирусной нагрузке, чем уханьский вариант коронавируса", — добавляет Равдин.Заразность, или трансмиссивность инфекции ученые оценивают параметром R0 — базовым индексом репродукции. Он показывает, сколько человек заражает один больной в наивной (не сталкивавшейся с инфекций) популяции. Так, R0 сезонного гриппа — в среднем 1,6, натуральной оспы, искорененной в 1980 году, — от 3,5 до 6. У кори индекс репродукции 15.Заразность коронавируса SARS-CoV-2 в начале пандемии, когда циркулировали в основном уханьские варианты, оценивали несколько выше гриппозной — порядка 2. Сходные ему SARS и MERS соответственно — 3 и 0,5.На днях Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что R0 для дельта-варианта коронавируса от 5 до 9,5, что сравнимо с ветряной оспой (R0=9-10)."Дельта-вариант более трансмиссивен, чем SARS и MERS, Эбола, простуда, сезонный грипп и испанка 1918 года, натуральна оспа. Он так же заразен как ветряная оспа", — уточняется в докладе ведомства.От коронавируса смертность намного больше, чем от гриппа, но сравнима со смертностью от дифтерии, отметил в интервью литовскому каналу Baltnews вирусолог из НГУ Сергей Нетесов."От оспы смертность была 30 процентов, смертность от коронавируса — три процента. Если сравнивать с существующими заболеваниями, то среди взрослых смертность от дифтерии — от трех до десяти процентов", — подчеркнул ученый.По данным CDC, зараженные дельта-вариантом имеют на порядки большую вирусную нагрузку, поэтому тяжелее болеют.
https://ria.ru/20210812/kovid19-1745322377.html
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ухань, здоровье, биология, коронавирус covid-19
11:36 12.08.2021
 

Эксперты оценили заразность и летальность дельта-варианта коронавируса

© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Depositphotos / Ugreen
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Дельта-штамм вызывает заболевание при меньшей вирусной нагрузке, чем уханьский вариант коронавируса. Дельта заразна, как ветряная оспа, считавшаяся до сих пор одной из самых контагиозных вирусных инфекций", — сообщил в интервью РИА новости врач-педиатр клинического госпиталя Лапино "Мать и дитя" Антон Равдин.
Более высокой заразностью дельта-варианта объясняется, по мнению эксперта, рост числа заболеваний COVID-19, в том числе тяжелой формой. Чаще стали болеть дети.
"Дельта-штамм вызывает заболевание при меньшей вирусной нагрузке, чем уханьский вариант коронавируса", — добавляет Равдин.
Заразность, или трансмиссивность инфекции ученые оценивают параметром R0 — базовым индексом репродукции. Он показывает, сколько человек заражает один больной в наивной (не сталкивавшейся с инфекций) популяции. Так, R0 сезонного гриппа — в среднем 1,6, натуральной оспы, искорененной в 1980 году, — от 3,5 до 6. У кори индекс репродукции 15.
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 в начале пандемии, когда циркулировали в основном уханьские варианты, оценивали несколько выше гриппозной — порядка 2. Сходные ему SARS и MERS соответственно — 3 и 0,5.
На днях Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что R0 для дельта-варианта коронавируса от 5 до 9,5, что сравнимо с ветряной оспой (R0=9-10).
© CDCЗаразность дельта-варианта SARS-CoV-2 по сравнению с другими инфекциями
Заразность дельта-варианта SARS-CoV-2 по сравнению с другими инфекциями
© CDC
Заразность дельта-варианта SARS-CoV-2 по сравнению с другими инфекциями
"Дельта-вариант более трансмиссивен, чем SARS и MERS, Эбола, простуда, сезонный грипп и испанка 1918 года, натуральна оспа. Он так же заразен как ветряная оспа", — уточняется в докладе ведомства.
От коронавируса смертность намного больше, чем от гриппа, но сравнима со смертностью от дифтерии, отметил в интервью литовскому каналу Baltnews вирусолог из НГУ Сергей Нетесов.
"От оспы смертность была 30 процентов, смертность от коронавируса — три процента. Если сравнивать с существующими заболеваниями, то среди взрослых смертность от дифтерии — от трех до десяти процентов", — подчеркнул ученый.
По данным CDC, зараженные дельта-вариантом имеют на порядки большую вирусную нагрузку, поэтому тяжелее болеют.
Равдин Антон Александрович, врач-педиатр из клинического госпиталя Лапино Мать и дитя - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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