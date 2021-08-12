https://ria.ru/20210812/komissiya-1745448722.html

МАК создал комиссию по расследованию авиакатастрофы Ми-8 на Камчатке

МАК создал комиссию по расследованию авиакатастрофы Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021

МАК создал комиссию по расследованию авиакатастрофы Ми-8 на Камчатке

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования падения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается на сайте комитета. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:23

2021-08-12T11:23

2021-08-12T11:30

происшествия

петропавловск-камчатский

межгосударственный авиационный комитет

ми-8

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования падения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается на сайте комитета.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html

петропавловск-камчатский

россия

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2021

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происшествия, петропавловск-камчатский, межгосударственный авиационный комитет, ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае