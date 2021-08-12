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Сослуживец рассказал о командире упавшего на Камчатке Ми-8
Сослуживец рассказал о командире упавшего на Камчатке Ми-8 - РИА Новости, 12.08.2021
Сослуживец рассказал о командире упавшего на Камчатке Ми-8
Пропавший без вести командир упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 Николай Сорокин раньше служил в военной авиации, был опытным командиром отряда и грамотным... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:49
2021-08-12T12:49
происшествия
петропавловск-камчатский
ми-8
ми-26
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Пропавший без вести командир упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 Николай Сорокин раньше служил в военной авиации, был опытным командиром отряда и грамотным специалистом, рассказал РИА Новости его сослуживец Александр.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. В "Витязь-Аэро" РИА Новости сообщили, что два из трех членов экипажа спаслись, командир не найден."Мы служили вместе: я на самолетах летал, он на вертолетах. В гражданскую авиацию он ушел 8-10 лет назад в звании подполковника. Наверное, у многих на самолетах нет столько часов налета, сколько у него на вертолетах. На Ми-8, Ми-26 летал", - рассказал Александр."Он в части был командиром отряда Ми-26, в подчинении у него находилось четыре экипажа, командиры экипажей. Как командир был грамотный, тем более военные лётчики часто летают - это учебные полеты, и ночные, и в сложных метеоусловиях. И как человек, и как командир был опытный – как будто родился, чтобы летать", - добавил собеседник.По его мнению, в полете могла произойти неполадка – отказать двигатель или что-то еще. Причину аварии выяснят при снятии параметров черного ящика и прослушивании записи переговоров, добавил собеседник. Он также отметил, что нельзя судить о возможной причине авиакатастрофы по тому факту, что у Сорокина в прошлом была жесткая посадка."Надо объективно расследовать", - заключил Александр.Бывшая коллега Сорокина Анастасия, работавшая с ним в "Витязь-Аэро", рассказала, что знает командира как спокойного и адекватного человека."Я его знаю как очень хорошего человека, он спокойный, адекватный, доброжелательный. Очень приятный человек. У него есть семья", - сообщила собеседница агентства.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745461219.html
https://ria.ru/20210812/vertolet-1745453872.html
https://ria.ru/20210812/vyzhivshie-1745453668.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, ми-26, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
12:49 12.08.2021
 
Сослуживец рассказал о командире упавшего на Камчатке Ми-8

Сослуживец: командир упавшего на Камчатке Ми-8 Николай Сорокин был опытным военным пилотом

© Фото : Официальный сайт Камчатского краяПоисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере
Поисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Официальный сайт Камчатского края
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Пропавший без вести командир упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 Николай Сорокин раньше служил в военной авиации, был опытным командиром отряда и грамотным специалистом, рассказал РИА Новости его сослуживец Александр.
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. В "Витязь-Аэро" РИА Новости сообщили, что два из трех членов экипажа спаслись, командир не найден.
Вертолет Ми-8Т доставил в Петропавловск-Камчатский пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12:29
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о крушении
"Мы служили вместе: я на самолетах летал, он на вертолетах. В гражданскую авиацию он ушел 8-10 лет назад в звании подполковника. Наверное, у многих на самолетах нет столько часов налета, сколько у него на вертолетах. На Ми-8, Ми-26 летал", - рассказал Александр.
"Он в части был командиром отряда Ми-26, в подчинении у него находилось четыре экипажа, командиры экипажей. Как командир был грамотный, тем более военные лётчики часто летают - это учебные полеты, и ночные, и в сложных метеоусловиях. И как человек, и как командир был опытный – как будто родился, чтобы летать", - добавил собеседник.
По его мнению, в полете могла произойти неполадка – отказать двигатель или что-то еще. Причину аварии выяснят при снятии параметров черного ящика и прослушивании записи переговоров, добавил собеседник. Он также отметил, что нельзя судить о возможной причине авиакатастрофы по тому факту, что у Сорокина в прошлом была жесткая посадка.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ направляются к месту крушения вертолета Ми-8 в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
11:48
На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро
"Надо объективно расследовать", - заключил Александр.
Бывшая коллега Сорокина Анастасия, работавшая с ним в "Витязь-Аэро", рассказала, что знает командира как спокойного и адекватного человека.
"Я его знаю как очень хорошего человека, он спокойный, адекватный, доброжелательный. Очень приятный человек. У него есть семья", - сообщила собеседница агентства.
Поисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
11:47
Губернатор Камчатки рассказал о поисковых работах на месте крушения Ми-8
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийМи-8Ми-26Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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