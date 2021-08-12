https://ria.ru/20210812/komandir-1745465796.html

Сослуживец рассказал о командире упавшего на Камчатке Ми-8

Сослуживец рассказал о командире упавшего на Камчатке Ми-8 - РИА Новости, 12.08.2021

Сослуживец рассказал о командире упавшего на Камчатке Ми-8

Пропавший без вести командир упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 Николай Сорокин раньше служил в военной авиации, был опытным командиром отряда и грамотным... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:49

2021-08-12T12:49

2021-08-12T12:49

происшествия

петропавловск-камчатский

ми-8

ми-26

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Пропавший без вести командир упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 Николай Сорокин раньше служил в военной авиации, был опытным командиром отряда и грамотным специалистом, рассказал РИА Новости его сослуживец Александр.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. В "Витязь-Аэро" РИА Новости сообщили, что два из трех членов экипажа спаслись, командир не найден."Мы служили вместе: я на самолетах летал, он на вертолетах. В гражданскую авиацию он ушел 8-10 лет назад в звании подполковника. Наверное, у многих на самолетах нет столько часов налета, сколько у него на вертолетах. На Ми-8, Ми-26 летал", - рассказал Александр."Он в части был командиром отряда Ми-26, в подчинении у него находилось четыре экипажа, командиры экипажей. Как командир был грамотный, тем более военные лётчики часто летают - это учебные полеты, и ночные, и в сложных метеоусловиях. И как человек, и как командир был опытный – как будто родился, чтобы летать", - добавил собеседник.По его мнению, в полете могла произойти неполадка – отказать двигатель или что-то еще. Причину аварии выяснят при снятии параметров черного ящика и прослушивании записи переговоров, добавил собеседник. Он также отметил, что нельзя судить о возможной причине авиакатастрофы по тому факту, что у Сорокина в прошлом была жесткая посадка."Надо объективно расследовать", - заключил Александр.Бывшая коллега Сорокина Анастасия, работавшая с ним в "Витязь-Аэро", рассказала, что знает командира как спокойного и адекватного человека."Я его знаю как очень хорошего человека, он спокойный, адекватный, доброжелательный. Очень приятный человек. У него есть семья", - сообщила собеседница агентства.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745461219.html

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745453872.html

https://ria.ru/20210812/vyzhivshie-1745453668.html

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, ми-26, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае