https://ria.ru/20210812/kirov-1745542699.html

СК обвинил жителя Кирова в угрозах прокурору с процесса по делу Навального

СК обвинил жителя Кирова в угрозах прокурору с процесса по делу Навального - РИА Новости, 12.08.2021

СК обвинил жителя Кирова в угрозах прокурору с процесса по делу Навального

Житель Кирова оказался причастен к угрозам московскому прокурору, который участвовал в судебном заседании по отмене условного срока Алексею Навальному,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T20:08

2021-08-12T20:08

2021-08-12T20:08

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

киров

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Житель Кирова оказался причастен к угрозам московскому прокурору, который участвовал в судебном заседании по отмене условного срока Алексею Навальному, сообщается на сайте СК РФ."Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту угроз убийством и причинением вреда здоровью, поступивших через сеть Интернет прокурору отдела государственных обвинителей прокуратуры города Москвы в связи с участием в судебном заседании по отмене условного срока осуждения А. Навальному. В результате проведенных следственных действий установлена причастность к совершению преступления жителя города Кирова", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемый признался в совершении преступления. Кроме того, были проведены обыски в месте проживания и работы подозреваемого, изъяты важные для следствия предметы и документы.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210811/obvinenie-1745353303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, киров, россия