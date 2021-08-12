СК обвинил жителя Кирова в угрозах прокурору с процесса по делу Навального
СК: житель Кирова причастен к угрозам прокурору с процесса по делу Навального
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Житель Кирова оказался причастен к угрозам московскому прокурору, который участвовал в судебном заседании по отмене условного срока Алексею Навальному, сообщается на сайте СК РФ.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту угроз убийством и причинением вреда здоровью, поступивших через сеть Интернет прокурору отдела государственных обвинителей прокуратуры города Москвы в связи с участием в судебном заседании по отмене условного срока осуждения А. Навальному. В результате проведенных следственных действий установлена причастность к совершению преступления жителя города Кирова", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подозреваемый признался в совершении преступления. Кроме того, были проведены обыски в месте проживания и работы подозреваемого, изъяты важные для следствия предметы и документы.
"Решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении прокурора в связи с осуществлением правосудия), и избрании меры пресечения", - добавляется в сообщении.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.