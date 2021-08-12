Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/kirov-1745542699.html
СК обвинил жителя Кирова в угрозах прокурору с процесса по делу Навального
СК обвинил жителя Кирова в угрозах прокурору с процесса по делу Навального - РИА Новости, 12.08.2021
СК обвинил жителя Кирова в угрозах прокурору с процесса по делу Навального
Житель Кирова оказался причастен к угрозам московскому прокурору, который участвовал в судебном заседании по отмене условного срока Алексею Навальному,... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T20:08
2021-08-12T20:08
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
алексей навальный
киров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Житель Кирова оказался причастен к угрозам московскому прокурору, который участвовал в судебном заседании по отмене условного срока Алексею Навальному, сообщается на сайте СК РФ."Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту угроз убийством и причинением вреда здоровью, поступивших через сеть Интернет прокурору отдела государственных обвинителей прокуратуры города Москвы в связи с участием в судебном заседании по отмене условного срока осуждения А. Навальному. В результате проведенных следственных действий установлена причастность к совершению преступления жителя города Кирова", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемый признался в совершении преступления. Кроме того, были проведены обыски в месте проживания и работы подозреваемого, изъяты важные для следствия предметы и документы.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210811/obvinenie-1745353303.html
https://ria.ru/20210812/obvinenie-1745535860.html
москва
киров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, киров, россия
20:08 12.08.2021
 
СК обвинил жителя Кирова в угрозах прокурору с процесса по делу Навального

СК: житель Кирова причастен к угрозам прокурору с процесса по делу Навального

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Житель Кирова оказался причастен к угрозам московскому прокурору, который участвовал в судебном заседании по отмене условного срока Алексею Навальному, сообщается на сайте СК РФ.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту угроз убийством и причинением вреда здоровью, поступивших через сеть Интернет прокурору отдела государственных обвинителей прокуратуры города Москвы в связи с участием в судебном заседании по отмене условного срока осуждения А. Навальному. В результате проведенных следственных действий установлена причастность к совершению преступления жителя города Кирова", - говорится в сообщении.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 15:54
СК предъявил Навальному новое обвинение
Отмечается, что подозреваемый признался в совершении преступления. Кроме того, были проведены обыски в месте проживания и работы подозреваемого, изъяты важные для следствия предметы и документы.
"Решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении прокурора в связи с осуществлением правосудия), и избрании меры пресечения", - добавляется в сообщении.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков отвечает на вопросы журналистов у здания Симоновского суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 19:18
Волкову и Жданову предъявили новое обвинение
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Алексей НавальныйКировРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
02:25Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
02:15Метеоролог рассказал о "новом" климате в России
Лента новостейМолния