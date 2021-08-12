https://ria.ru/20210812/khabarovsk-1745437199.html
В Хабаровске задержали мужчину, нелегально кредитовавшего солдат
В Хабаровске задержали мужчину, нелегально кредитовавшего солдат - РИА Новости, 12.08.2021
В Хабаровске задержали мужчину, нелегально кредитовавшего солдат
Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела против жителя Хабаровска, который незаконно кредитовал военнослужащих, заработав на солдатах более 24... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:26
2021-08-12T10:26
2021-08-12T10:26
происшествия
хабаровский край
хабаровск
главная военная прокуратура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149547/76/1495477643_0:39:3503:2009_1920x0_80_0_0_f9b3caba406ea54c84d561b50986a331.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела против жителя Хабаровска, который незаконно кредитовал военнослужащих, заработав на солдатах более 24 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры РФ."Один из хабаровчан, действуя под видом предпринимателя, но не являясь таковым, на протяжении нескольких лет массово выдавал военнослужащим под проценты денежные займы, получая от каждого соответствующую прибыль. За весь период своей деятельности гражданин незаконно обогатился на сумму свыше 24 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту военная прокуратура Хабаровского гарнизона провела проверку. По ее материалам было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".
https://ria.ru/20210721/kazan-1742228344.html
хабаровский край
хабаровск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149547/76/1495477643_386:0:3115:2047_1920x0_80_0_0_59b49d26193c475d1aa15226089af2c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, хабаровск, главная военная прокуратура, россия
В Хабаровске задержали мужчину, нелегально кредитовавшего солдат
Житель Хабаровска незаконно кредитовал военнослужащих, заработав на них более 24 миллионов рублей