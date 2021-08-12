https://ria.ru/20210812/khabarovsk-1745437199.html

В Хабаровске задержали мужчину, нелегально кредитовавшего солдат

В Хабаровске задержали мужчину, нелегально кредитовавшего солдат - РИА Новости, 12.08.2021

В Хабаровске задержали мужчину, нелегально кредитовавшего солдат

Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела против жителя Хабаровска, который незаконно кредитовал военнослужащих, заработав на солдатах более 24... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:26

2021-08-12T10:26

2021-08-12T10:26

происшествия

хабаровский край

хабаровск

главная военная прокуратура

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149547/76/1495477643_0:39:3503:2009_1920x0_80_0_0_f9b3caba406ea54c84d561b50986a331.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела против жителя Хабаровска, который незаконно кредитовал военнослужащих, заработав на солдатах более 24 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры РФ."Один из хабаровчан, действуя под видом предпринимателя, но не являясь таковым, на протяжении нескольких лет массово выдавал военнослужащим под проценты денежные займы, получая от каждого соответствующую прибыль. За весь период своей деятельности гражданин незаконно обогатился на сумму свыше 24 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту военная прокуратура Хабаровского гарнизона провела проверку. По ее материалам было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".

https://ria.ru/20210721/kazan-1742228344.html

хабаровский край

хабаровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, хабаровск, главная военная прокуратура, россия