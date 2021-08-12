https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745474665.html

Бастрыкину доложат о ходе дела о крушении Ми-8 на Камчатке

Бастрыкину доложат о ходе дела о крушении Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021

Бастрыкину доложат о ходе дела о крушении Ми-8 на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела, возбужденного после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:48

2021-08-12T13:48

2021-08-12T13:48

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745436789_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1514586b48147596acca0a8061382f2d.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела, возбужденного после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. В "Витязь-Аэро" РИА Новости сообщили, что два из трех членов экипажа спаслись, командир не найден."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Восточному следственному управлению на транспорте доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолета МИ-8 в Камчатском крае, возбужденного по признакам преступления... "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Бастрыкин также поставил на контроль в центральном аппарате ведомства результаты расследования дела.Отмечается, что 12 августа около 10 часов по местному времени произошло крушение вертолета МИ-8, осуществлявшего перевозки по маршруту аэропорт села Николаевка – озеро Курильское. Вертолет упал в акваторию озера. Отмечается, что изъяты образцы топлива на посадочной площадке, назначена судебная химическая экспертиза, допрашиваются свидетели инцидента.

https://ria.ru/20210812/komandir-1745465796.html

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745461219.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае