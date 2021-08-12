Бастрыкину доложат о ходе дела о крушении Ми-8 на Камчатке
Председатель СК Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о крушении вертолета Ми-8 на Камчатке
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела, возбужденного после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. В "Витязь-Аэро" РИА Новости сообщили, что два из трех членов экипажа спаслись, командир не найден.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Восточному следственному управлению на транспорте доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолета МИ-8 в Камчатском крае, возбужденного по признакам преступления... "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Бастрыкин также поставил на контроль в центральном аппарате ведомства результаты расследования дела.
Отмечается, что 12 августа около 10 часов по местному времени произошло крушение вертолета МИ-8, осуществлявшего перевозки по маршруту аэропорт села Николаевка – озеро Курильское. Вертолет упал в акваторию озера. Отмечается, что изъяты образцы топлива на посадочной площадке, назначена судебная химическая экспертиза, допрашиваются свидетели инцидента.