https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745461219.html

Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о крушении

Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о крушении - РИА Новости, 12.08.2021

Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о крушении

Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке Николай Корженевский рассказал, что происходило в момент крушения судна и как он выбирался на поверхность. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:29

2021-08-12T12:29

2021-08-12T12:34

происшествия

петропавловск-камчатский

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745426394_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b924b1f17310db70983a0bc048855b8.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке Николай Корженевский рассказал, что происходило в момент крушения судна и как он выбирался на поверхность.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Мы потеряли приличную высоту, я не понимал, что происходит. И ждал уже, честно говоря, всего, чего только можно. Но вертолет снижался контролируемо до последней минуты. Потом я внезапно увидел воду, буквально, наверное, в трех метрах от себя за бортом. И буквально сразу же раздался удар. Наверное, даже секунд двух не прошло", - рассказал Корженевский в эфире телеканала "Россия 24".По словам молодого человека, вода была "крайне холодной"."Каким-то образом я понял, что происходит, быстро расстегнул ремень безопасности, набрал воздуха и через задний грузовой отсек (это был грузовой вертолет, переделанный под пассажирский) удалось покинуть судно. Я так понимаю, что еще один турист до меня это сделал, он раздвинул шире эти дверцы, я через них как-то пролез", - сказал он."Спасателям нужно сказать отдельное спасибо", - добавил Корженевский.Как рассказал молодой человек, спасатели на лодках прибыли на место крушения очень быстро, несмотря на плохую видимость. "Наверное, за три-четыре минуты приехали катера, нашли нас, хотя мы были в трех километрах от берега и в чудовищном тумане", - отметил он."Они очень профессионально действовали. Мы кричали - они ехали, потом глушили мотор, а мы кричали снова. То есть, мы поняли друг друга: им нужен был ориентир, а единственный ориентир - это звук. Таким оразом им удалось нас найти", - рассказал Корженевский.

https://ria.ru/20210812/padenie-1745458221.html

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм