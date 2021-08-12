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Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о крушении
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о крушении - РИА Новости, 12.08.2021
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о крушении
Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке Николай Корженевский рассказал, что происходило в момент крушения судна и как он выбирался на поверхность. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:29
2021-08-12T12:34
происшествия
петропавловск-камчатский
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
новости - туризм
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке Николай Корженевский рассказал, что происходило в момент крушения судна и как он выбирался на поверхность.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Мы потеряли приличную высоту, я не понимал, что происходит. И ждал уже, честно говоря, всего, чего только можно. Но вертолет снижался контролируемо до последней минуты. Потом я внезапно увидел воду, буквально, наверное, в трех метрах от себя за бортом. И буквально сразу же раздался удар. Наверное, даже секунд двух не прошло", - рассказал Корженевский в эфире телеканала "Россия 24".По словам молодого человека, вода была "крайне холодной"."Каким-то образом я понял, что происходит, быстро расстегнул ремень безопасности, набрал воздуха и через задний грузовой отсек (это был грузовой вертолет, переделанный под пассажирский) удалось покинуть судно. Я так понимаю, что еще один турист до меня это сделал, он раздвинул шире эти дверцы, я через них как-то пролез", - сказал он."Спасателям нужно сказать отдельное спасибо", - добавил Корженевский.Как рассказал молодой человек, спасатели на лодках прибыли на место крушения очень быстро, несмотря на плохую видимость. "Наверное, за три-четыре минуты приехали катера, нашли нас, хотя мы были в трех километрах от берега и в чудовищном тумане", - отметил он."Они очень профессионально действовали. Мы кричали - они ехали, потом глушили мотор, а мы кричали снова. То есть, мы поняли друг друга: им нужен был ориентир, а единственный ориентир - это звук. Таким оразом им удалось нас найти", - рассказал Корженевский.
https://ria.ru/20210812/padenie-1745458221.html
https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм
12:29 12.08.2021 (обновлено: 12:34 12.08.2021)
 
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о крушении

Выживший при падении Ми-8 на Камчатке: вертолет снижался контролируемо до последней минуты

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8Т доставил в Петропавловск-Камчатский пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке
Вертолет Ми-8Т доставил в Петропавловск-Камчатский пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке Николай Корженевский рассказал, что происходило в момент крушения судна и как он выбирался на поверхность.
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
"Мы потеряли приличную высоту, я не понимал, что происходит. И ждал уже, честно говоря, всего, чего только можно. Но вертолет снижался контролируемо до последней минуты. Потом я внезапно увидел воду, буквально, наверное, в трех метрах от себя за бортом. И буквально сразу же раздался удар. Наверное, даже секунд двух не прошло", - рассказал Корженевский в эфире телеканала "Россия 24".
По словам молодого человека, вода была "крайне холодной".
Поисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12:10
К месту падения Ми-8 на Камчатке направили вертолет с подводными аппаратами
"Каким-то образом я понял, что происходит, быстро расстегнул ремень безопасности, набрал воздуха и через задний грузовой отсек (это был грузовой вертолет, переделанный под пассажирский) удалось покинуть судно. Я так понимаю, что еще один турист до меня это сделал, он раздвинул шире эти дверцы, я через них как-то пролез", - сказал он.
"Спасателям нужно сказать отдельное спасибо", - добавил Корженевский.
Как рассказал молодой человек, спасатели на лодках прибыли на место крушения очень быстро, несмотря на плохую видимость. "Наверное, за три-четыре минуты приехали катера, нашли нас, хотя мы были в трех километрах от берега и в чудовищном тумане", - отметил он.
"Они очень профессионально действовали. Мы кричали - они ехали, потом глушили мотор, а мы кричали снова. То есть, мы поняли друг друга: им нужен был ориентир, а единственный ориентир - это звук. Таким оразом им удалось нас найти", - рассказал Корженевский.
Кадры с места крушения Ми-8 в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
08:30
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийМи-8Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском краеНовости - Туризм
 
 
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