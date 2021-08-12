https://ria.ru/20210812/izolyator-1745442265.html

СК рассказал, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать заключенным

СК рассказал, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать заключенным - РИА Новости, 12.08.2021

СК рассказал, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать заключенным

Сбежать из изолятора временного содержания в Истре заключенным помогли дежурные сотрудники, отключившие камеры, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:44

2021-08-12T10:44

2021-08-12T11:40

происшествия

истра

россия

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сбежать из изолятора временного содержания в Истре заключенным помогли дежурные сотрудники, отключившие камеры, сообщается на сайте Следственного комитета.Двум сотрудникам ИВС предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.Кроме того, они оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, что позволило заключенным совершить побег. Оба сотрудника изолятора сейчас находятся под стражей.Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа. Один из них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, еще четверо проходят по статье о краже. Накануне вечером двоих беглецов задержали в Подольске.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

истра

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, истра, россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре