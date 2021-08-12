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СК рассказал, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать заключенным
СК рассказал, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать заключенным - РИА Новости, 12.08.2021
СК рассказал, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать заключенным
Сбежать из изолятора временного содержания в Истре заключенным помогли дежурные сотрудники, отключившие камеры, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:44
2021-08-12T11:40
происшествия
истра
россия
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сбежать из изолятора временного содержания в Истре заключенным помогли дежурные сотрудники, отключившие камеры, сообщается на сайте Следственного комитета.Двум сотрудникам ИВС предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.Кроме того, они оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, что позволило заключенным совершить побег. Оба сотрудника изолятора сейчас находятся под стражей.Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа. Один из них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, еще четверо проходят по статье о краже. Накануне вечером двоих беглецов задержали в Подольске.
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происшествия, истра, россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре
10:44 12.08.2021 (обновлено: 11:40 12.08.2021)
 
СК рассказал, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать заключенным

СК: один из сотрудников изолятора в Истре, откуда сбежали заключенные, умышленно отключил камеры

© Фото : Прокуратура Московской областиИзолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра
Изолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Прокуратура Московской области
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сбежать из изолятора временного содержания в Истре заключенным помогли дежурные сотрудники, отключившие камеры, сообщается на сайте Следственного комитета.
Двум сотрудникам ИВС предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.

"Один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать", — говорится в сообщении.

Кроме того, они оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, что позволило заключенным совершить побег. Оба сотрудника изолятора сейчас находятся под стражей.
Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа. Один из них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, еще четверо проходят по статье о краже. Накануне вечером двоих беглецов задержали в Подольске.
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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ПроисшествияИстраРоссияВладимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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