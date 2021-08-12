https://ria.ru/20210812/istra-1745438370.html
Сотрудников ИВС в Истре, откуда бежали заключенные, обвинили в коррупции
Сотрудников ИВС в Истре, откуда бежали заключенные, обвинили в коррупции - РИА Новости, 12.08.2021
Сотрудников ИВС в Истре, откуда бежали заключенные, обвинили в коррупции
Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено двум сотрудникам изолятора в Истре, откуда бежали заключенные, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:31
2021-08-12T10:31
2021-08-12T10:39
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено двум сотрудникам изолятора в Истре, откуда бежали заключенные, сообщается на сайте Следственного комитета РФ."Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области двум сотрудникам ИВС ОМВД России по городу Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210811/istra-1745411416.html
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, побег подсудимых из ивс в истре
10:31 12.08.2021 (обновлено: 10:39 12.08.2021)
Сотрудников ИВС в Истре, откуда бежали заключенные, обвинили в коррупции
Двух сотрудников изолятора в Истре, откуда бежали заключенные, обвинили в превышении полномочий