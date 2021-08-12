https://ria.ru/20210812/issledovanie-1745463851.html
Исследование показало, на что россияне тратят "школьные" выплаты
Исследование показало, на что россияне тратят "школьные" выплаты - РИА Новости, 12.08.2021
Исследование показало, на что россияне тратят "школьные" выплаты
Россияне в основном тратят единовременные пособия на школьников на компьютерную технику и канцтовары, выяснили для РИА Новости аналитики "МТС Банка". РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:38
2021-08-12T12:38
2021-08-12T12:57
общество
исследование
мтс
россия
детские пособия
социальный навигатор
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россияне в основном тратят единовременные пособия на школьников на компьютерную технику и канцтовары, выяснили для РИА Новости аналитики "МТС Банка".Второго августа в России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 тысяч рублей. Это, по данным банка, побудило родителей заняться приготовлениями к учебному году уже в начале августа."Лидерами по росту транзакций в первые 10 дней августа стали компьютеры и комплектующие к ним – их продажи выросли в 2,2 раза год к году. Средний чек при этом снизился на 34%, до 3353 рублей", - сказано в материалах.На втором месте оказались магазины школьных принадлежностей и канцтоваров – здесь рост составил 41%, средний чек остался на уровне прошлого года и составил 650 рублей, выяснили аналитики.Положительную динамику в первую декаду августа по сравнению с прошлым годом показали покупки спортивной формы (+38%), книг (+34%) и детской одежды (+33%). Средние чеки также выросли во всех категориях: спортивная одежда – на 23%, до 2850 рублей, книги – на 6%, до 610 рублей, детская одежда – на 19%, до 1940 рублей, указали в банке.Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции с 1 по 10 августа 2020-2021 годов.
https://ria.ru/20210617/vyplaty-1737369114.html
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общество, исследование, мтс, россия, детские пособия, социальный навигатор
12:38 12.08.2021 (обновлено: 12:57 12.08.2021)
Исследование показало, на что россияне тратят "школьные" выплаты
Исследование "МТС Банка": россияне в основном тратят "школьные" выплаты на компьютеры и канцтовары
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Россияне в основном тратят единовременные пособия на школьников на компьютерную технику и канцтовары, выяснили для РИА Новости аналитики "МТС
Банка".
Второго августа в России
начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 тысяч рублей. Это, по данным банка, побудило родителей заняться приготовлениями к учебному году уже в начале августа.
"Лидерами по росту транзакций в первые 10 дней августа стали компьютеры и комплектующие к ним – их продажи выросли в 2,2 раза год к году. Средний чек при этом снизился на 34%, до 3353 рублей", - сказано в материалах.
На втором месте оказались магазины школьных принадлежностей и канцтоваров – здесь рост составил 41%, средний чек остался на уровне прошлого года и составил 650 рублей, выяснили аналитики.
Положительную динамику в первую декаду августа по сравнению с прошлым годом показали покупки спортивной формы (+38%), книг (+34%) и детской одежды (+33%). Средние чеки также выросли во всех категориях: спортивная одежда – на 23%, до 2850 рублей, книги – на 6%, до 610 рублей, детская одежда – на 19%, до 1940 рублей, указали в банке.
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции с 1 по 10 августа 2020-2021 годов.