https://ria.ru/20210812/gretsiya-1745476834.html

Эксперты считают, что новые ограничения на Крите не помешают отдыхающим

Эксперты считают, что новые ограничения на Крите не помешают отдыхающим - РИА Новости, 12.08.2021

Эксперты считают, что новые ограничения на Крите не помешают отдыхающим

В регионе Ираклион на греческом острове Крит из-за пандемии введены дополнительные ограничения. Однако, по мнению туроператоров, отдыхающих они практически не... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:23

2021-08-12T18:23

2021-08-12T19:30

туризм

греция

крит (остров)

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741023737_0:245:3196:2043_1920x0_80_0_0_9a50a97f7ec6a332a9ef94754eabbee5.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В регионе Ираклион на греческом острове Крит из-за пандемии введены дополнительные ограничения. Однако, по мнению туроператоров, отдыхающих они практически не коснутся, сообщает АТОР.Согласно решению национального комитета общественного здравоохранения Греции, до 17 августа в Ираклионе будут действовать новые антикоронавирусные меры.В частности, запрещены передвижения с часу ночи до шести утра (исключение составляют поездки по работе или в больницу), в развлекательных заведениях круглосуточно не разрешается включать музыку, а в массовых мероприятиях может принимать участие максимум 20 человек. Уточняется, что за нарушение требований предусмотрен штраф от 50 до 200 тысяч евро.Однако туроператоры считают, что отельный сектор эти ограничения не затронут. По словам экспертов, отдыхающие по-прежнему могут наслаждаться живой музыкой и программами аниматоров на территории отелей. А в дневное и вечернее время, когда запрет на перемещения не действует, — знакомиться с достопримечательностями и культурой страны, посещать кафе и рестораны.

https://ria.ru/20210812/pompei-1745461480.html

греция

крит (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, крит (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19