https://ria.ru/20210812/gretsiya-1745476834.html
Эксперты считают, что новые ограничения на Крите не помешают отдыхающим
Эксперты считают, что новые ограничения на Крите не помешают отдыхающим - РИА Новости, 12.08.2021
Эксперты считают, что новые ограничения на Крите не помешают отдыхающим
В регионе Ираклион на греческом острове Крит из-за пандемии введены дополнительные ограничения. Однако, по мнению туроператоров, отдыхающих они практически не... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:23
2021-08-12T18:23
2021-08-12T19:30
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В регионе Ираклион на греческом острове Крит из-за пандемии введены дополнительные ограничения. Однако, по мнению туроператоров, отдыхающих они практически не коснутся, сообщает АТОР.Согласно решению национального комитета общественного здравоохранения Греции, до 17 августа в Ираклионе будут действовать новые антикоронавирусные меры.В частности, запрещены передвижения с часу ночи до шести утра (исключение составляют поездки по работе или в больницу), в развлекательных заведениях круглосуточно не разрешается включать музыку, а в массовых мероприятиях может принимать участие максимум 20 человек. Уточняется, что за нарушение требований предусмотрен штраф от 50 до 200 тысяч евро.Однако туроператоры считают, что отельный сектор эти ограничения не затронут. По словам экспертов, отдыхающие по-прежнему могут наслаждаться живой музыкой и программами аниматоров на территории отелей. А в дневное и вечернее время, когда запрет на перемещения не действует, — знакомиться с достопримечательностями и культурой страны, посещать кафе и рестораны.
https://ria.ru/20210812/pompei-1745461480.html
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греция, крит (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
В регионе Ираклион на греческом острове Крит из-за пандемии введены дополнительные ограничения. Однако, по мнению туроператоров, отдыхающих они практически не коснутся, сообщает
АТОР.
Согласно решению национального комитета общественного здравоохранения Греции, до 17 августа в Ираклионе будут действовать новые антикоронавирусные меры.
В частности, запрещены передвижения с часу ночи до шести утра (исключение составляют поездки по работе или в больницу), в развлекательных заведениях круглосуточно не разрешается включать музыку, а в массовых мероприятиях может принимать участие максимум 20 человек. Уточняется, что за нарушение требований предусмотрен штраф от 50 до 200 тысяч евро.
Однако туроператоры считают, что отельный сектор эти ограничения не затронут. По словам экспертов, отдыхающие по-прежнему могут наслаждаться живой музыкой и программами аниматоров на территории отелей. А в дневное и вечернее время, когда запрет на перемещения не действует, — знакомиться с достопримечательностями и культурой страны, посещать кафе и рестораны.