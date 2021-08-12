https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745474831.html

ФСБ заподозрила в госизмене россиянина, предположительно гендиректора НИПГС

ФСБ заподозрила в госизмене россиянина, предположительно гендиректора НИПГС - РИА Новости, 12.08.2021

ФСБ заподозрила в госизмене россиянина, предположительно гендиректора НИПГС

ФСБ просит арестовать гражданина Куранова А. Л. по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:49

2021-08-12T13:49

2021-08-12T15:09

происшествия

москва

лефортовский суд г. москвы

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. ФСБ просит арестовать гражданина Куранова А. Л. по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.Там не уточнили никаких деталей, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно".Фамилия и инициалы фигуранта совпадают с данными генерального директора и главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" Александра Леонидовича Куранова.На звонки РИА Новости в НИПГС не ответили.На сайте предприятия указано, что Куранов специализируется на физике и химии плазмы, участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира.На протяжении многих лет он организовывал российско-американский Международный симпозиум "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике".Куранов — автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.На сайте научной библиотеки, где публикуют работы российских ученых, за Курановым числится около 130 публикаций на русском и английском языках, которые цитировались более тысячи раз (индекс Хирша равен 18). Среди этих публикаций — патент на гиперзвуковой летательный аппарат с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, статьи об элементах защиты гиперзвуковых аппаратов и управлении ими.

https://ria.ru/20210809/kamera-1745054437.html

https://ria.ru/20210731/svr-1743807991.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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