https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745474831.html
ФСБ заподозрила в госизмене россиянина, предположительно гендиректора НИПГС
ФСБ заподозрила в госизмене россиянина, предположительно гендиректора НИПГС - РИА Новости, 12.08.2021
ФСБ заподозрила в госизмене россиянина, предположительно гендиректора НИПГС
ФСБ просит арестовать гражданина Куранова А. Л. по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:49
2021-08-12T13:49
2021-08-12T15:09
происшествия
москва
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россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. ФСБ просит арестовать гражданина Куранова А. Л. по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.Там не уточнили никаких деталей, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно".Фамилия и инициалы фигуранта совпадают с данными генерального директора и главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" Александра Леонидовича Куранова.На звонки РИА Новости в НИПГС не ответили.На сайте предприятия указано, что Куранов специализируется на физике и химии плазмы, участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира.На протяжении многих лет он организовывал российско-американский Международный симпозиум "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике".Куранов — автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.На сайте научной библиотеки, где публикуют работы российских ученых, за Курановым числится около 130 публикаций на русском и английском языках, которые цитировались более тысячи раз (индекс Хирша равен 18). Среди этих публикаций — патент на гиперзвуковой летательный аппарат с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, статьи об элементах защиты гиперзвуковых аппаратов и управлении ими.
https://ria.ru/20210809/kamera-1745054437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, лефортовский суд г. москвы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
13:49 12.08.2021 (обновлено: 15:09 12.08.2021)
ФСБ заподозрила в госизмене россиянина, предположительно гендиректора НИПГС
ФСБ обратилась в Лефортовский суд с просьбой арестовать россиянина Куранова за госизмену
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. ФСБ
просит арестовать гражданина Куранова А. Л. по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы
.
Там не уточнили никаких деталей, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно".
Фамилия и инициалы фигуранта совпадают с данными генерального директора и главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" Александра Леонидовича Куранова.
На звонки РИА Новости в НИПГС не ответили.
На сайте предприятия указано, что Куранов специализируется на физике и химии плазмы, участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира.
На протяжении многих лет он организовывал российско-американский Международный симпозиум "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике".
Куранов — автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.
На сайте научной библиотеки, где публикуют работы российских ученых, за Курановым числится около 130 публикаций на русском и английском языках, которые цитировались более тысячи раз (индекс Хирша равен 18). Среди этих публикаций — патент на гиперзвуковой летательный аппарат с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, статьи об элементах защиты гиперзвуковых аппаратов и управлении ими.