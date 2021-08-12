Между участниками онлайн-голосования в Москве разыграют 20 квартир
Между участниками онлайн голосования на выборах в Госдуму разыграют сто автомобилей и 20 квартир
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Между участниками электронного голосования, которое пройдет в Москве на выборах в сентябре, разыграют 100 автомобилей и 20 квартир в Москве, сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте на пресс-конференции, посвященной запуску программы "Миллион призов - #ВыбираемВместе".
Ранее Московская торгово-промышленная палата предложила провести программу "Миллион призов - #ВыбираемВместе" среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет 17-19 сентября.
"В этот раз программа более масштабная по сравнению с предыдущими... В этом году, что уникально, присоединились компании строительного сектора и компании автомобильной промышленности... Среди участников электронного голосования на выборах, которые нам предстоят в сентябре, будут разыграны 100 автомобилей. И также будет возможность у граждан выиграть 20 квартир в Москве. Мне кажется, это вообще уникальная ситуация. Я поэтому безусловно призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании, сделать это электронно", - сказал Мохте.
Он напомнил, что всего к программе уже присоединились более 70 компаний, среди которых торговые сети "Магнит", "Пятерочка", "Детский мир", "Ригла", "Азбука вкуса", "Дикси", "Лента", "Спортмастер", а также аптечные, ресторанные сети и предприятия общественного питания.
Программа "Миллион призов" впервые была запущена перед общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ по инициативе предпринимательского сообщества, в общей сложности сертификаты по ней получили более 2 миллионов москвичей. В мае 2021 года стартовала программа – "#ПобедимCOVIDВместе", в которой участвовали москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию, в программе приняли участие более 400 тысяч москвичей, которые получили подарочные сертификаты от компаний-партнеров.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.