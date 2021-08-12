https://ria.ru/20210812/gazifikatsiya-1745507453.html

ЗАКС Вологодчины проконтролирует реализацию бесплатной догазификации

ЗАКС Вологодчины проконтролирует реализацию бесплатной догазификации - РИА Новости, 12.08.2021

ЗАКС Вологодчины проконтролирует реализацию бесплатной догазификации

Заксобрание Вологодской области проконтролирует реализацию плана бесплатной догазификации для граждан региона, в настоящее время подано 2,5 тысяч таких заявок... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:53

2021-08-12T16:53

2021-08-12T16:53

вологодская область

андрей луценко

жкх

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ВОЛОГДА, 12 авг – РИА Новости. Заксобрание Вологодской области проконтролирует реализацию плана бесплатной догазификации для граждан региона, в настоящее время подано 2,5 тысяч таких заявок от жителей, сообщает пресс-служба Заксобрания.В настоящее время на Вологодчине активно идет прием документов на социальную догазификацию. Как организован процесс приема документов, проверил спикер областного парламента Вологодчины Андрей Луценко.Напомним, что ранее глава государства поддержал инициативу "Единой России" до 2023 года обеспечить без средств граждан подводку газа уже в газифицированных населенных пунктах до границ земельных участков. Собственники частных домов будут оплачивать только подключение газа к дому и в самом жилом помещении. Такая мера позволяет снизить сумму подключения в разы.На Вологодчине утвержден план-график "догазификации". В него вошли 326 населенных пунктов, в которых планируется подключить при подаче заявлений свыше 26 тысяч домов. Одно из главных условий участия в программе – населенный пункт должен быть газифицирован, а на земельном участке построен и зарегистрирован жилой дом.Подать документы вологжане могут в центрах газораспределительных организаций, в МФЦ Вологодского района, а также на сайте voloblgaz.ru и connectgas.ru. Выполнять подключение будет единый оператор газификации "Газпром" и дочерние компании по принципу "одного окна".Бесплатное подключение к газу позволит решить проблемы печного отопления, поиска дров и угля. После вступления в силу нормативно-правовых актов правительства РФ все предварительные заявки, соответствующие законодательству, будут приняты в работу. В этом году планируется проработать всю проектно-сметную документацию, а в 2022 году приступить к строительно-монтажным работам.Добавим, сейчас подключить газ можно в 15 из 26 районов области. В этом году добавится еще один район – Кирилловский. Сейчас там идет строительство крупного газопровода.

https://ria.ru/20210810/cherepovets-1745157765.html

https://ria.ru/20210709/fok-1740647327.html

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2021

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андрей луценко, жкх