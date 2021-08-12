https://ria.ru/20210812/gazifikatsiya-1745507453.html
ЗАКС Вологодчины проконтролирует реализацию бесплатной догазификации
ЗАКС Вологодчины проконтролирует реализацию бесплатной догазификации - РИА Новости, 12.08.2021
ЗАКС Вологодчины проконтролирует реализацию бесплатной догазификации
Заксобрание Вологодской области проконтролирует реализацию плана бесплатной догазификации для граждан региона, в настоящее время подано 2,5 тысяч таких заявок... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:53
2021-08-12T16:53
2021-08-12T16:53
вологодская область
андрей луценко
жкх
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ВОЛОГДА, 12 авг – РИА Новости. Заксобрание Вологодской области проконтролирует реализацию плана бесплатной догазификации для граждан региона, в настоящее время подано 2,5 тысяч таких заявок от жителей, сообщает пресс-служба Заксобрания.В настоящее время на Вологодчине активно идет прием документов на социальную догазификацию. Как организован процесс приема документов, проверил спикер областного парламента Вологодчины Андрей Луценко.Напомним, что ранее глава государства поддержал инициативу "Единой России" до 2023 года обеспечить без средств граждан подводку газа уже в газифицированных населенных пунктах до границ земельных участков. Собственники частных домов будут оплачивать только подключение газа к дому и в самом жилом помещении. Такая мера позволяет снизить сумму подключения в разы.На Вологодчине утвержден план-график "догазификации". В него вошли 326 населенных пунктов, в которых планируется подключить при подаче заявлений свыше 26 тысяч домов. Одно из главных условий участия в программе – населенный пункт должен быть газифицирован, а на земельном участке построен и зарегистрирован жилой дом.Подать документы вологжане могут в центрах газораспределительных организаций, в МФЦ Вологодского района, а также на сайте voloblgaz.ru и connectgas.ru. Выполнять подключение будет единый оператор газификации "Газпром" и дочерние компании по принципу "одного окна".Бесплатное подключение к газу позволит решить проблемы печного отопления, поиска дров и угля. После вступления в силу нормативно-правовых актов правительства РФ все предварительные заявки, соответствующие законодательству, будут приняты в работу. В этом году планируется проработать всю проектно-сметную документацию, а в 2022 году приступить к строительно-монтажным работам.Добавим, сейчас подключить газ можно в 15 из 26 районов области. В этом году добавится еще один район – Кирилловский. Сейчас там идет строительство крупного газопровода.
https://ria.ru/20210810/cherepovets-1745157765.html
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андрей луценко, жкх
ВОЛОГДА, 12 авг – РИА Новости. Заксобрание Вологодской области проконтролирует реализацию плана бесплатной догазификации для граждан региона, в настоящее время подано 2,5 тысяч таких заявок от жителей, сообщает пресс-служба Заксобрания.
В настоящее время на Вологодчине активно идет прием документов на социальную догазификацию. Как организован процесс приема документов, проверил спикер областного парламента Вологодчины Андрей Луценко
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Напомним, что ранее глава государства поддержал инициативу "Единой России" до 2023 года обеспечить без средств граждан подводку газа уже в газифицированных населенных пунктах до границ земельных участков. Собственники частных домов будут оплачивать только подключение газа к дому и в самом жилом помещении. Такая мера позволяет снизить сумму подключения в разы.
"Мы высоко оцениваем решение президента России поддержать инициативу партии "Единая Россия". Реализация программы на Вологодчине уже началась, сроки довольно сжаты, но задачу, уверен, выполним. Мы видим, что среди вологжан программа востребована. Только за три недели с начала старта приема заявок подано более двух тысяч заявлений. И каждый день количество желающий подвести газ к земельным участкам увеличивается", - отметил Луценко, слова которого приводится в сообщении.
На Вологодчине утвержден план-график "догазификации". В него вошли 326 населенных пунктов, в которых планируется подключить при подаче заявлений свыше 26 тысяч домов. Одно из главных условий участия в программе – населенный пункт должен быть газифицирован, а на земельном участке построен и зарегистрирован жилой дом.
Подать документы вологжане могут в центрах газораспределительных организаций, в МФЦ Вологодского района, а также на сайте voloblgaz.ru и connectgas.ru. Выполнять подключение будет единый оператор газификации "Газпром" и дочерние компании по принципу "одного окна".
Бесплатное подключение к газу позволит решить проблемы печного отопления, поиска дров и угля. После вступления в силу нормативно-правовых актов правительства РФ все предварительные заявки, соответствующие законодательству, будут приняты в работу. В этом году планируется проработать всю проектно-сметную документацию, а в 2022 году приступить к строительно-монтажным работам.
Добавим, сейчас подключить газ можно в 15 из 26 районов области. В этом году добавится еще один район – Кирилловский. Сейчас там идет строительство крупного газопровода.