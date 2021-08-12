https://ria.ru/20210812/evakuatsiya-1745412940.html

Из зоны подтопления в Крыму эвакуировали шесть человек

Из зоны подтопления в Крыму эвакуировали шесть человек - РИА Новости, 12.08.2021

Из зоны подтопления в Крыму эвакуировали шесть человек

Шесть человек эвакуируют из зоны подтопления в селе Краснолесье Симферопольского района, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T00:20

2021-08-12T00:20

2021-08-12T00:20

происшествия

республика крым

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Шесть человек эвакуируют из зоны подтопления в селе Краснолесье Симферопольского района, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Сильный дождь прошел вечером в среду в Симферопольском районе, из-за чего в зоне подтопления оказались одноэтажный жилой многоквартирный дом и территории двух частных домовладений.Для возможной эвакуации населения предусмотрены 12 автобусов и семь пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20210811/yalta-1745411609.html

республика крым

симферополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гу мчс рф по республике крым