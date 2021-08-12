https://ria.ru/20210812/evakuatsiya-1745412940.html
Из зоны подтопления в Крыму эвакуировали шесть человек
Из зоны подтопления в Крыму эвакуировали шесть человек - РИА Новости, 12.08.2021
Из зоны подтопления в Крыму эвакуировали шесть человек
Шесть человек эвакуируют из зоны подтопления в селе Краснолесье Симферопольского района, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T00:20
2021-08-12T00:20
2021-08-12T00:20
происшествия
республика крым
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Шесть человек эвакуируют из зоны подтопления в селе Краснолесье Симферопольского района, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Сильный дождь прошел вечером в среду в Симферопольском районе, из-за чего в зоне подтопления оказались одноэтажный жилой многоквартирный дом и территории двух частных домовладений.Для возможной эвакуации населения предусмотрены 12 автобусов и семь пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20210811/yalta-1745411609.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гу мчс рф по республике крым
Из зоны подтопления в Крыму эвакуировали шесть человек
Из зоны подтопления в Крыму эвакуировали шесть человек