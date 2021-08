https://ria.ru/20210812/elektrokary-1745483264.html

В России появятся китайские электрокары Geometry белорусской сборки

Появились новые подробности о запуске производства китайских электромобилей бренда Geometry (принадлежит концерну Geely) в Республике Беларусь. РИА Новости, 12.08.2021

МОСКВА, 12 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Появились новые подробности о запуске производства китайских электромобилей бренда Geometry (принадлежит концерну Geely) в Республике Беларусь.В интервью минскому телеканалу СТВ генеральный директор завода "БелДжи" Геннадий Свидерский заявил, что сборка начнется в четвертом квартале 2021 года. Он уточнил, что речь идет о седане Geometry A, хотя ранее сообщалось, что первым в продажу поступит хэтчбек Geometry C. Китайский электрокар белорусской сборки ждут и в России.В Китае седан Geometry A продается с 2019 года. Он комплектуется 163-сильным электромотором и батареей емкостью 51,9 либо 61,9 киловатт-часа: в первом случае запас хода составляет 410 километров, во втором - 500 километров. С места до 100 километров в час Geometry A разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 километров в час.На "БелДжи" также планируется освоить выпуск второй модели суббренда Geometry, хэтчбека C. Заказы на него уже принимают. По габаритам Geometry C сравним с Geely GS, а в движение его приводит синхронный двигатель с постоянными магнитами, максимальная мощность установки составляет 204 лошадиные силы. С места до 100 километров в час Geometry C разгоняется за 6,9 секунды.

