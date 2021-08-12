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Рязанская область
https://ria.ru/20210812/ekonomika-1745503921.html
Любимов: развивающиеся производства важны для экономики Рязанской области
Любимов: развивающиеся производства важны для экономики Рязанской области - РИА Новости, 12.08.2021
Любимов: развивающиеся производства важны для экономики Рязанской области
Рост числа развивающихся производств в Рязанской области положительно сказывается на экономике региона, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:35
2021-08-12T16:35
экономика
рязанская область
пронский район
московская область (подмосковье)
николай любимов
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Рост числа развивающихся производств в Рязанской области положительно сказывается на экономике региона, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Пронский район.Любимов посетил молокозавод "Марка" в городе Новомичуринск. Губернатор ознакомился с работой предприятия, которое выпускает продукцию под торговой маркой "Проня" и реализует ее в магазинах региональных и федеральных торговых сетей в Рязанской и Московской областях. Кроме того, "Марка" имеет 11 фирменных торговых точек на территории региона.Любимов посетил лабораторию, цеха по производству сметаны и творога, розлива молока и склад готовой продукции. Ему продемонстрировали новое технологическое оборудование, установленное в ходе масштабной модернизации производства. Модернизация началась пять лет назад и завершится в этом году введением в эксплуатацию цеха сушки молока производительностью 300 килограммов в час. Губернатор отметил, что приход инвестора позволил не только сохранить предприятие, но и вывести его на современный уровень."Завод практически распадался, шёл к банкротству и мог просто исчезнуть. Нашелся инвестор, нашлись необходимые решения со стороны местной администрации, которые позволили сюда вложить средства. Сейчас мы видим, что это пусть и небольшой, но развивающийся завод, а главное, с качественной продукцией. Чем больше подобных производств будет работать в Рязанской области, даже малых и средних, тем лучше будет чувствовать себя экономика и любой житель нашего региона", – сказал Любимов.
https://ria.ru/20210810/voda-1745173440.html
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экономика, рязанская область, пронский район, московская область (подмосковье), николай любимов
16:35 12.08.2021
 
Любимов: развивающиеся производства важны для экономики Рязанской области

Губернатор Рязанской области Любимов: развивающиеся производства важны для экономики региона

© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Рост числа развивающихся производств в Рязанской области положительно сказывается на экономике региона, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Пронский район.
Любимов посетил молокозавод "Марка" в городе Новомичуринск. Губернатор ознакомился с работой предприятия, которое выпускает продукцию под торговой маркой "Проня" и реализует ее в магазинах региональных и федеральных торговых сетей в Рязанской и Московской областях. Кроме того, "Марка" имеет 11 фирменных торговых точек на территории региона.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:59Рязанская область
Любимов поручил обеспечить жителей Рязанской области чистой водой
Любимов посетил лабораторию, цеха по производству сметаны и творога, розлива молока и склад готовой продукции. Ему продемонстрировали новое технологическое оборудование, установленное в ходе масштабной модернизации производства. Модернизация началась пять лет назад и завершится в этом году введением в эксплуатацию цеха сушки молока производительностью 300 килограммов в час. Губернатор отметил, что приход инвестора позволил не только сохранить предприятие, но и вывести его на современный уровень.
"Завод практически распадался, шёл к банкротству и мог просто исчезнуть. Нашелся инвестор, нашлись необходимые решения со стороны местной администрации, которые позволили сюда вложить средства. Сейчас мы видим, что это пусть и небольшой, но развивающийся завод, а главное, с качественной продукцией. Чем больше подобных производств будет работать в Рязанской области, даже малых и средних, тем лучше будет чувствовать себя экономика и любой житель нашего региона", – сказал Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 18:26Рязанская область
Любимов рассказал о бесплатной догазификации домов в Рязанской области
 
Рязанская областьЭкономикаРязанская областьПронский районМосковская область (Подмосковье)Николай Любимов
 
 
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