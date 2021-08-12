Любимов: развивающиеся производства важны для экономики Рязанской области
Губернатор Рязанской области Любимов: развивающиеся производства важны для экономики региона
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Рост числа развивающихся производств в Рязанской области положительно сказывается на экономике региона, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Пронский район.
Любимов посетил молокозавод "Марка" в городе Новомичуринск. Губернатор ознакомился с работой предприятия, которое выпускает продукцию под торговой маркой "Проня" и реализует ее в магазинах региональных и федеральных торговых сетей в Рязанской и Московской областях. Кроме того, "Марка" имеет 11 фирменных торговых точек на территории региона.
Любимов посетил лабораторию, цеха по производству сметаны и творога, розлива молока и склад готовой продукции. Ему продемонстрировали новое технологическое оборудование, установленное в ходе масштабной модернизации производства. Модернизация началась пять лет назад и завершится в этом году введением в эксплуатацию цеха сушки молока производительностью 300 килограммов в час. Губернатор отметил, что приход инвестора позволил не только сохранить предприятие, но и вывести его на современный уровень.
"Завод практически распадался, шёл к банкротству и мог просто исчезнуть. Нашелся инвестор, нашлись необходимые решения со стороны местной администрации, которые позволили сюда вложить средства. Сейчас мы видим, что это пусть и небольшой, но развивающийся завод, а главное, с качественной продукцией. Чем больше подобных производств будет работать в Рязанской области, даже малых и средних, тем лучше будет чувствовать себя экономика и любой житель нашего региона", – сказал Любимов.