https://ria.ru/20210812/ekonomika-1745503921.html

Любимов: развивающиеся производства важны для экономики Рязанской области

Любимов: развивающиеся производства важны для экономики Рязанской области - РИА Новости, 12.08.2021

Любимов: развивающиеся производства важны для экономики Рязанской области

Рост числа развивающихся производств в Рязанской области положительно сказывается на экономике региона, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:35

2021-08-12T16:35

2021-08-12T16:35

экономика

рязанская область

пронский район

московская область (подмосковье)

николай любимов

рязанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571865373_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_c640d5d467ac3b4a2a3f1368f9ccbae2.jpg

РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Рост числа развивающихся производств в Рязанской области положительно сказывается на экономике региона, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Пронский район.Любимов посетил молокозавод "Марка" в городе Новомичуринск. Губернатор ознакомился с работой предприятия, которое выпускает продукцию под торговой маркой "Проня" и реализует ее в магазинах региональных и федеральных торговых сетей в Рязанской и Московской областях. Кроме того, "Марка" имеет 11 фирменных торговых точек на территории региона.Любимов посетил лабораторию, цеха по производству сметаны и творога, розлива молока и склад готовой продукции. Ему продемонстрировали новое технологическое оборудование, установленное в ходе масштабной модернизации производства. Модернизация началась пять лет назад и завершится в этом году введением в эксплуатацию цеха сушки молока производительностью 300 килограммов в час. Губернатор отметил, что приход инвестора позволил не только сохранить предприятие, но и вывести его на современный уровень."Завод практически распадался, шёл к банкротству и мог просто исчезнуть. Нашелся инвестор, нашлись необходимые решения со стороны местной администрации, которые позволили сюда вложить средства. Сейчас мы видим, что это пусть и небольшой, но развивающийся завод, а главное, с качественной продукцией. Чем больше подобных производств будет работать в Рязанской области, даже малых и средних, тем лучше будет чувствовать себя экономика и любой житель нашего региона", – сказал Любимов.

https://ria.ru/20210810/voda-1745173440.html

https://ria.ru/20210805/dogazifikatsiya-1744563831.html

рязанская область

пронский район

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рязанская область, пронский район, московская область (подмосковье), николай любимов