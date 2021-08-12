https://ria.ru/20210812/egipet-1745350624.html
В Египте улучшили систему безопасности на курортах
В Египте улучшили систему безопасности на курортах - РИА Новости, 12.08.2021
В Египте улучшили систему безопасности на курортах
Египет с осени 2015 года полностью заменил систему безопасности на курортах, сообщил в интервью РИА Новости замминистра по делам древностей и туризма Египта... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:55
2021-08-12T10:55
2021-08-12T10:55
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КАИР, 12 авг — РИА Новости. Египет с осени 2015 года полностью заменил систему безопасности на курортах, сообщил в интервью РИА Новости замминистра по делам древностей и туризма Египта Ахмед Юссеф."После катастрофы в небе над Синаем систему безопасности полностью заменили как в аэропорту, так и на курортах Египта. Везде установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники прошли переобучение", — рассказал чиновник. "Отдыхающих везде сопровождают полицейские кортежи: от аэропорта и до экскурсий к достопримечательностям. Раньше подобного не было", — подчеркнул Юссеф.Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты двух стран договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море. Перед этим аэропорты Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210810/egipet-1745187524.html
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египет, новости - туризм, синайский полуостров, туризм, россия, безопасность, аэропорт, шарм-эш-шейх, хургада, туристы
В Египте улучшили систему безопасности на курортах
Власти установили приборы видеонаблюдения и переобучили сотрудников службы безопасности
КАИР, 12 авг — РИА Новости. Египет с осени 2015 года полностью заменил систему безопасности на курортах, сообщил в интервью РИА Новости замминистра по делам древностей и туризма Египта Ахмед Юссеф.
"После катастрофы в небе над Синаем систему безопасности полностью заменили как в аэропорту, так и на курортах Египта. Везде установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники прошли переобучение", — рассказал чиновник.
"Отдыхающих везде сопровождают полицейские кортежи: от аэропорта и до экскурсий к достопримечательностям. Раньше подобного не было", — подчеркнул Юссеф.
Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.
В апреле нынешнего года президенты двух стран договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море. Перед этим аэропорты Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.