https://ria.ru/20210812/egipet-1745350624.html

В Египте улучшили систему безопасности на курортах

В Египте улучшили систему безопасности на курортах - РИА Новости, 12.08.2021

В Египте улучшили систему безопасности на курортах

Египет с осени 2015 года полностью заменил систему безопасности на курортах, сообщил в интервью РИА Новости замминистра по делам древностей и туризма Египта... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:55

2021-08-12T10:55

2021-08-12T10:55

туризм

египет

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КАИР, 12 авг — РИА Новости. Египет с осени 2015 года полностью заменил систему безопасности на курортах, сообщил в интервью РИА Новости замминистра по делам древностей и туризма Египта Ахмед Юссеф."После катастрофы в небе над Синаем систему безопасности полностью заменили как в аэропорту, так и на курортах Египта. Везде установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники прошли переобучение", — рассказал чиновник. "Отдыхающих везде сопровождают полицейские кортежи: от аэропорта и до экскурсий к достопримечательностям. Раньше подобного не было", — подчеркнул Юссеф.Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты двух стран договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море. Перед этим аэропорты Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

https://ria.ru/20210810/egipet-1745187524.html

https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html

египет

синайский полуостров

россия

шарм-эш-шейх

хургада

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египет, новости - туризм, синайский полуостров, туризм, россия, безопасность, аэропорт, шарм-эш-шейх, хургада, туристы