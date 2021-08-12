Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210812/egipet-1745350624.html
В Египте улучшили систему безопасности на курортах
В Египте улучшили систему безопасности на курортах - РИА Новости, 12.08.2021
В Египте улучшили систему безопасности на курортах
Египет с осени 2015 года полностью заменил систему безопасности на курортах, сообщил в интервью РИА Новости замминистра по делам древностей и туризма Египта... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:55
2021-08-12T10:55
туризм
египет
новости - туризм
синайский полуостров
туризм
россия
безопасность
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745024377_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_f7bdb1212df129661dbf6f4e868c5216.jpg
КАИР, 12 авг — РИА Новости. Египет с осени 2015 года полностью заменил систему безопасности на курортах, сообщил в интервью РИА Новости замминистра по делам древностей и туризма Египта Ахмед Юссеф."После катастрофы в небе над Синаем систему безопасности полностью заменили как в аэропорту, так и на курортах Египта. Везде установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники прошли переобучение", — рассказал чиновник. "Отдыхающих везде сопровождают полицейские кортежи: от аэропорта и до экскурсий к достопримечательностям. Раньше подобного не было", — подчеркнул Юссеф.Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты двух стран договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море. Перед этим аэропорты Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210810/egipet-1745187524.html
https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html
египет
синайский полуостров
россия
шарм-эш-шейх
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745024377_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_8da96c994f21d099bf73648f4f24dfab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, новости - туризм, синайский полуостров, туризм, россия, безопасность, аэропорт, шарм-эш-шейх, хургада, туристы
10:55 12.08.2021
 
В Египте улучшили систему безопасности на курортах

Власти установили приборы видеонаблюдения и переобучили сотрудников службы безопасности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАИР, 12 авг — РИА Новости. Египет с осени 2015 года полностью заменил систему безопасности на курортах, сообщил в интервью РИА Новости замминистра по делам древностей и туризма Египта Ахмед Юссеф.
"После катастрофы в небе над Синаем систему безопасности полностью заменили как в аэропорту, так и на курортах Египта. Везде установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники прошли переобучение", — рассказал чиновник.
"Отдыхающих везде сопровождают полицейские кортежи: от аэропорта и до экскурсий к достопримечательностям. Раньше подобного не было", — подчеркнул Юссеф.
Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Отель в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 16:17Туризм
В отелях Шарм-эш-Шейха ждут щедрых туристов из России
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.
В апреле нынешнего года президенты двух стран договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море. Перед этим аэропорты Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 18:41Туризм
Стала известна стоимость первых пакетных туров в Египет
 
ТуризмЕгипетНовости - ТуризмСинайский полуостровТуризмРоссияБезопасностьАэропортШарм-эш-ШейхХургадатуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
15:05Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
14:43Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
14:42Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
14:38Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
14:35Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем
14:32Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной
14:30В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
14:29Семье мальчика из Киргизии помогут переехать в Россию, заявили в РПЦ
14:28Эксперты объяснили, почему авиаэкскурсии по Египту не интересны россиянам
14:26Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым
Лента новостейМолния