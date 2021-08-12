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СК России завел дело после ранения женщины в Донбассе
СК России завел дело после ранения женщины в Донбассе - РИА Новости, 12.08.2021
СК России завел дело после ранения женщины в Донбассе
Российские следователи завели уголовное дело против украинских силовиков после ранения мирной жительницы в самопровозглашенной Луганской народной республике,... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:08
2021-08-12T11:08
в мире
киев
юбилейный
оон
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело против украинских силовиков после ранения мирной жительницы в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 9 августа военнослужащие ВС Украины прицельно обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями, по улице Юбилейной в поселке Голубовском города Кировска ЛНР. В результате была ранена 55-летняя мирная жительница.Подчеркивается, что украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней."По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица украинских силовых структур, совершившие эти преступления.
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/ukraina-1745437928.html
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в мире, киев, юбилейный, оон, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
11:08 12.08.2021
 
СК России завел дело после ранения женщины в Донбассе

СК России завел уголовное дело против украинских силовиков после ранения женщины в Донбассе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело против украинских силовиков после ранения мирной жительницы в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 9 августа военнослужащие ВС Украины прицельно обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями, по улице Юбилейной в поселке Голубовском города Кировска ЛНР. В результате была ранена 55-летняя мирная жительница.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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Подчеркивается, что украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.
"По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица украинских силовых структур, совершившие эти преступления.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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В миреКиевЮбилейныйООНСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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