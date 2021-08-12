https://ria.ru/20210812/donbass-1745445760.html

СК России завел дело после ранения женщины в Донбассе

СК России завел дело после ранения женщины в Донбассе - РИА Новости, 12.08.2021

СК России завел дело после ранения женщины в Донбассе

Российские следователи завели уголовное дело против украинских силовиков после ранения мирной жительницы в самопровозглашенной Луганской народной республике,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:08

2021-08-12T11:08

2021-08-12T11:08

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело против украинских силовиков после ранения мирной жительницы в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 9 августа военнослужащие ВС Украины прицельно обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями, по улице Юбилейной в поселке Голубовском города Кировска ЛНР. В результате была ранена 55-летняя мирная жительница.Подчеркивается, что украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней."По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица украинских силовых структур, совершившие эти преступления.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/ukraina-1745437928.html

https://ria.ru/20210812/ukraina-1745418287.html

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в мире, киев, юбилейный, оон, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия