https://ria.ru/20210812/bochkarev-1745437675.html

Бочкарев: готовность новой станции метро "Марьина роща" превысила 60%

Бочкарев: готовность новой станции метро "Марьина роща" превысила 60% - РИА Новости, 12.08.2021

Бочкарев: готовность новой станции метро "Марьина роща" превысила 60%

Станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Марьина роща" готова на 64%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:30

2021-08-12T10:30

2021-08-12T10:30

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 12 авг - РИА Недвижимость. Станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Марьина роща" готова на 64%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."На станции БКЛ "Марьина роща" завершены работы по устройству основных конструкций, выполнена большая часть наружных отделочных работ здания вестибюля. На текущий момент мы оцениваем готовность станции в 64%", – рассказал он.Сейчас на станции ведутся архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны и работы по монтажу внутренних инженерных систем в служебных помещениях. Завершено сооружение 130-метрового наклонного хода для четырех эскалаторов, добавил заммэра.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.

https://ria.ru/20210806/mkad-1744627268.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы