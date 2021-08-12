https://ria.ru/20210812/bespilotniki-1745478573.html

В Башкирии использовали беспилотники для ликвидации лесных пожаров

В Башкирии использовали беспилотники для ликвидации лесных пожаров - РИА Новости, 12.08.2021

В Башкирии использовали беспилотники для ликвидации лесных пожаров

Беспилотники Росгвардии помогают пожарным ликвидировать лесные пожары в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:07

2021-08-12T14:07

2021-08-12T14:07

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Беспилотники Росгвардии помогают пожарным ликвидировать лесные пожары в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как уточнили в пресс-службе, полученную информацию пожарные используют для более эффективного и своевременного тушения новых очагов возгораний.В региональном главке МЧС ранее заявляли, что площадь лесных пожаров на юге Башкирии сократилась вдвое и на утро четверга составляла более 2 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20210812/pozhary-1745417699.html

республика башкортостан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), природные пожары в россии