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В Башкирии использовали беспилотники для ликвидации лесных пожаров
В Башкирии использовали беспилотники для ликвидации лесных пожаров - РИА Новости, 12.08.2021
В Башкирии использовали беспилотники для ликвидации лесных пожаров
Беспилотники Росгвардии помогают пожарным ликвидировать лесные пожары в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:07
2021-08-12T14:07
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Беспилотники Росгвардии помогают пожарным ликвидировать лесные пожары в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как уточнили в пресс-службе, полученную информацию пожарные используют для более эффективного и своевременного тушения новых очагов возгораний.В региональном главке МЧС ранее заявляли, что площадь лесных пожаров на юге Башкирии сократилась вдвое и на утро четверга составляла более 2 тысяч гектаров.
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республика башкортостан
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), природные пожары в россии
14:07 12.08.2021
 
В Башкирии использовали беспилотники для ликвидации лесных пожаров

В Башкирии использовали беспилотники Росгвардии для ликвидации лесных пожаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
Лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Беспилотники Росгвардии помогают пожарным ликвидировать лесные пожары в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники управления Росгвардии по Республике Башкортостан оказывают помощь оперативному штабу в разведке очагов лесных пожаров на территории региона. Для этого росгвардейцы используют комплекс беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, полученную информацию пожарные используют для более эффективного и своевременного тушения новых очагов возгораний.
В региональном главке МЧС ранее заявляли, что площадь лесных пожаров на юге Башкирии сократилась вдвое и на утро четверга составляла более 2 тысяч гектаров.
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
03:07
Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика БашкортостанФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Природные пожары в России
 
 
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