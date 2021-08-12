https://ria.ru/20210812/bespilotniki-1745478573.html
В Башкирии использовали беспилотники для ликвидации лесных пожаров
В Башкирии использовали беспилотники для ликвидации лесных пожаров - РИА Новости, 12.08.2021
В Башкирии использовали беспилотники для ликвидации лесных пожаров
Беспилотники Росгвардии помогают пожарным ликвидировать лесные пожары в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:07
2021-08-12T14:07
2021-08-12T14:07
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Беспилотники Росгвардии помогают пожарным ликвидировать лесные пожары в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как уточнили в пресс-службе, полученную информацию пожарные используют для более эффективного и своевременного тушения новых очагов возгораний.В региональном главке МЧС ранее заявляли, что площадь лесных пожаров на юге Башкирии сократилась вдвое и на утро четверга составляла более 2 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20210812/pozhary-1745417699.html
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), природные пожары в россии
В Башкирии использовали беспилотники для ликвидации лесных пожаров
В Башкирии использовали беспилотники Росгвардии для ликвидации лесных пожаров