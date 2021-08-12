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На этот раз все жестко. Запад нашел рычаг давления на Белоруссию
На этот раз все жестко. Запад нашел рычаг давления на Белоруссию - РИА Новости, 12.08.2021
На этот раз все жестко. Запад нашел рычаг давления на Белоруссию
Александр Лукашенко обещает "адекватный ответ" на секторальные санкции Вашингтона, Лондона и Оттавы. Пока же гнев эмоционального главы республики в полной мере... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T08:00
2021-08-12T13:09
в мире
минский автомобильный завод
литва
вильнюс
белоруссия
джо байден
александр лукашенко
российский совет по международным делам
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Александр Лукашенко обещает "адекватный ответ" на секторальные санкции Вашингтона, Лондона и Оттавы. Пока же гнев эмоционального главы республики в полной мере ощутила на себе соседняя Литва, страдающая от наплыва мигрантов. К протестам из-за нелегалов добавились и акции по поводу коронавирусных ограничений. Литовский МВД обвинил в беспорядках внешние силы. Что происходит вокруг Белоруссии — в материале РИА Новости.Белорусский перегнойКалий — один из основных экспортных белорусских товаров, востребованных за рубежом. Поэтому когда Борис Джонсон принимал на Даунинг-стрит бывшую кандидатку в президенты республики Светлану Тихановскую, вроде бы аполитичные британские аграрии замерли в тревожном ожидании. Лондон давно обещал ограничить ввоз в страну белорусских калийных удобрений. Но дальше слов дело не шло. Власти понимали, что это ударит по самой чувствительной отрасли — сельскому хозяйству.Беспокоились и американские аграрии — когда с Тихановской встречался Джо Байден. И хотя у США поставщиков удобрений больше, белорусские особенно выгодны.Высок спрос и на продукцию нефтеперерабатывающих заводов республики. Не только Европа — Китай, Латинская Америка, страны СНГ активно закупали у Минска бензин. А больше всех — Украина. В прошлом году — почти на три миллиарда долларов. Для сравнения: Британия — на 2,2 миллиарда.Примечательно, что даже после кризиса августа 2020-го секторальные, то есть бьющие по промышленности, санкции не ввели. Ограничились черными списками белорусских чиновников, которые и так не вели дел с Западом и туда не ездили.Ситуация изменилась в конце весны, когда в Минске из-за сообщений о минировании экстренно совершил посадку самолет Ryanair. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали.В июне ЕС запретил продажу, поставку и передачу Минску оборудования, технологий или программного обеспечения. Под рестрикции попали крупнейшие предприятия республики: МАЗ, БелАЗ, Новая нефтяная компания. Аналогичные меры пообещали США и Канада. Но подождали до 9 августа — годовщины протестов.Черные списки по-американски"Вашингтон усиливает чрезвычайное положение в отношении Белоруссии. Санкции расширяются в ответ на вредоносную деятельность режима. Лукашенко подавлял демократию, нарушал права и свободы людей", — говорится в заявлении Белого дома.Под ударом госучреждения и целые отрасли экономики. Как считают американцы, больше всего пострадают оборонная промышленность, энергетика, производство удобрений, табачная промышленность, строительный сектор и транспорт. В списке — "Беларуськалий", "Белнефтегаз", "Белказтранс", Гродненская табачная фабрика, Новая нефтяная компания. К США присоединились Великобритания и Канада.В Вашингтоне пояснили: санкции вводятся незамедлительно. Исключение сделали для американских партнеров "Беларуськалия". Им разрешили продлить сотрудничество до зимы.Это касается и компаний третьих стран — любой организации, обслуживающей белорусские предприятия.В Минске пообещали "адекватный" ответ. "Действия Запада прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа", — подчеркнули в соответствующем коммюнике.Литовский тупикПрибалтика поддержала США. Более того, Литва призвала ЕС наказать Минск за кризис с мигрантами. В Вильнюсе уверены: Лукашенко специально открыл границу беженцам.Брюссель пока ограничился устным осуждением. Но жители Литвы, страдающие от наплыва нелегалов, возмущены. Чтобы успокоить население, власти пообещали построить на границе четырехметровый забор с колючей проволокой.Это обойдется Вильнюсу в 152 миллиона евро, но там готовы раскошелиться. Пока же миграционный кризис превращается во внутриполитический.В ночь на среду литовцы протестовали у здания парламента. Акцию приурочили к внеочередной сессии сейма, на которой депутаты должны были утвердить акты о расширении полномочий военных в условиях чрезвычайной ситуации, при возведении той самой стены на границе. Также люди выражали недовольство ужесточением коронавирусных ограничений.Прозвучали требования отставки президента и кабинета министров. Митингующие запускали дымовые шашки, свистели и скандировали: "Сейм, вон, сейм, вон!" В беспорядках министр внутренних дел Литвы Агни Билотайте обвинила внешние силы.Протестующим сказали, что забор на границе станет приоритетным национальным проектом, литовские пограничники получат право проверять, преследовать и задерживать всех подозрительных иностранцев. К тем, кто не подчинится, разрешили применять спецсредства.Предложение Лукашенко возобновить двусторонние переговоры без предварительных условий Вильнюс проигнорировал.Отложенный эффект санкций"Западные санкции раздражают белорусскую элиту. Но действуют власти так, чтобы не усугубить ситуацию. Призывают Литву к диалогу, не признают ослабления контроля на границе. Получается, что Лукашенко ведет себя, как черт из табакерки. В случае с Вильнюсом это уже привело к политическому кризису и чревато отставкой литовского правительства", — рассуждает в беседе с РИА Новости Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог".Политолог уверен, что миграционный кризис усилится, если стороны не начнут искать точки взаимодействия. "Вывод американских войск из Афганистана усугубит ситуацию. По мере наступления талибов из афганских городов бегут десятки тысяч человек, сотрудничавшие с американцами. Родину они покидают через Центральную Азию и Россию. Оттуда многие стремятся попасть на Запад через Литву. ЕС надо убедить Москву закрыть авиасообщение с соседями — как с Ираком", — объясняет Мельянцов.Что касается санкций, то пока они не чувствуются. Более того, экономика растет, национальная валюта укрепилась. "Белорусы по этому поводу иронизируют. На мировом рынке востребованы наши стройматериалы, удобрения, продукты питания. После пандемии во многих странах расширяется производство, и спрос повышается", — говорит собеседник.Но, конечно, рано или поздно проблемы в экономике возникнут.Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев указывает, что многое зависит от того, будут ли американские санкции экстерриториальными. "Действия Вашингтона и Брюсселя не тождественны. Но значительно более напористы в сравнении с прошлым годом", — отмечает специалист.Главное, что волнует сейчас Белоруссию, — повлияют ли западные запреты на торговые связи с Москвой. Российскому бизнесу есть чего опасаться, полагает Тимофеев. Однако если наладить взаиморасчеты в рублях в рамках Союзного государства, риски поубавятся.
https://ria.ru/20210730/belorussiya-1743489307.html
https://ria.ru/20210707/migrants-1740156749.html
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в мире, минский автомобильный завод, литва, вильнюс, белоруссия, джо байден, александр лукашенко, российский совет по международным делам, прибалтика, латинская америка, ryanair, роман протасевич
08:00 12.08.2021 (обновлено: 13:09 12.08.2021)
 

На этот раз все жестко. Запад нашел рычаг давления на Белоруссию

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Александр Лукашенко обещает "адекватный ответ" на секторальные санкции Вашингтона, Лондона и Оттавы. Пока же гнев эмоционального главы республики в полной мере ощутила на себе соседняя Литва, страдающая от наплыва мигрантов. К протестам из-за нелегалов добавились и акции по поводу коронавирусных ограничений. Литовский МВД обвинил в беспорядках внешние силы. Что происходит вокруг Белоруссии — в материале РИА Новости.

Белорусский перегной

Калий — один из основных экспортных белорусских товаров, востребованных за рубежом. Поэтому когда Борис Джонсон принимал на Даунинг-стрит бывшую кандидатку в президенты республики Светлану Тихановскую, вроде бы аполитичные британские аграрии замерли в тревожном ожидании. Лондон давно обещал ограничить ввоз в страну белорусских калийных удобрений. Но дальше слов дело не шло. Власти понимали, что это ударит по самой чувствительной отрасли — сельскому хозяйству.
Беспокоились и американские аграрии — когда с Тихановской встречался Джо Байден. И хотя у США поставщиков удобрений больше, белорусские особенно выгодны.
Высок спрос и на продукцию нефтеперерабатывающих заводов республики. Не только Европа — Китай, Латинская Америка, страны СНГ активно закупали у Минска бензин. А больше всех — Украина. В прошлом году — почти на три миллиарда долларов. Для сравнения: Британия — на 2,2 миллиарда.
Примечательно, что даже после кризиса августа 2020-го секторальные, то есть бьющие по промышленности, санкции не ввели. Ограничились черными списками белорусских чиновников, которые и так не вели дел с Западом и туда не ездили.
Ситуация изменилась в конце весны, когда в Минске из-за сообщений о минировании экстренно совершил посадку самолет Ryanair. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали.
В июне ЕС запретил продажу, поставку и передачу Минску оборудования, технологий или программного обеспечения. Под рестрикции попали крупнейшие предприятия республики: МАЗ, БелАЗ, Новая нефтяная компания. Аналогичные меры пообещали США и Канада. Но подождали до 9 августа — годовщины протестов.
Президент США Джо Байден и Светлана Тихановская во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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Черные списки по-американски

"Вашингтон усиливает чрезвычайное положение в отношении Белоруссии. Санкции расширяются в ответ на вредоносную деятельность режима. Лукашенко подавлял демократию, нарушал права и свободы людей", — говорится в заявлении Белого дома.
Под ударом госучреждения и целые отрасли экономики. Как считают американцы, больше всего пострадают оборонная промышленность, энергетика, производство удобрений, табачная промышленность, строительный сектор и транспорт. В списке — "Беларуськалий", "Белнефтегаз", "Белказтранс", Гродненская табачная фабрика, Новая нефтяная компания. К США присоединились Великобритания и Канада.
В Вашингтоне пояснили: санкции вводятся незамедлительно. Исключение сделали для американских партнеров "Беларуськалия". Им разрешили продлить сотрудничество до зимы.
Это касается и компаний третьих стран — любой организации, обслуживающей белорусские предприятия.
В Минске пообещали "адекватный" ответ. "Действия Запада прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа", — подчеркнули в соответствующем коммюнике.
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкВид на завод Первого рудоуправления производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
Вид на завод 1-го рудоуправления производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий в городе Солигорск - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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Вид на завод Первого рудоуправления производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск

Литовский тупик

Прибалтика поддержала США. Более того, Литва призвала ЕС наказать Минск за кризис с мигрантами. В Вильнюсе уверены: Лукашенко специально открыл границу беженцам.
Брюссель пока ограничился устным осуждением. Но жители Литвы, страдающие от наплыва нелегалов, возмущены. Чтобы успокоить население, власти пообещали построить на границе четырехметровый забор с колючей проволокой.
Это обойдется Вильнюсу в 152 миллиона евро, но там готовы раскошелиться. Пока же миграционный кризис превращается во внутриполитический.
В ночь на среду литовцы протестовали у здания парламента. Акцию приурочили к внеочередной сессии сейма, на которой депутаты должны были утвердить акты о расширении полномочий военных в условиях чрезвычайной ситуации, при возведении той самой стены на границе. Также люди выражали недовольство ужесточением коронавирусных ограничений.
Прозвучали требования отставки президента и кабинета министров. Митингующие запускали дымовые шашки, свистели и скандировали: "Сейм, вон, сейм, вон!" В беспорядках министр внутренних дел Литвы Агни Билотайте обвинила внешние силы.
Протестующим сказали, что забор на границе станет приоритетным национальным проектом, литовские пограничники получат право проверять, преследовать и задерживать всех подозрительных иностранцев. К тем, кто не подчинится, разрешили применять спецсредства.
Предложение Лукашенко возобновить двусторонние переговоры без предварительных условий Вильнюс проигнорировал.
Лагерь мигрантов в городе Пабраде, Литва - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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Отложенный эффект санкций

"Западные санкции раздражают белорусскую элиту. Но действуют власти так, чтобы не усугубить ситуацию. Призывают Литву к диалогу, не признают ослабления контроля на границе. Получается, что Лукашенко ведет себя, как черт из табакерки. В случае с Вильнюсом это уже привело к политическому кризису и чревато отставкой литовского правительства", — рассуждает в беседе с РИА Новости Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог".
Политолог уверен, что миграционный кризис усилится, если стороны не начнут искать точки взаимодействия. "Вывод американских войск из Афганистана усугубит ситуацию. По мере наступления талибов из афганских городов бегут десятки тысяч человек, сотрудничавшие с американцами. Родину они покидают через Центральную Азию и Россию. Оттуда многие стремятся попасть на Запад через Литву. ЕС надо убедить Москву закрыть авиасообщение с соседями — как с Ираком", — объясняет Мельянцов.
Что касается санкций, то пока они не чувствуются. Более того, экономика растет, национальная валюта укрепилась. "Белорусы по этому поводу иронизируют. На мировом рынке востребованы наши стройматериалы, удобрения, продукты питания. После пандемии во многих странах расширяется производство, и спрос повышается", — говорит собеседник.
Но, конечно, рано или поздно проблемы в экономике возникнут.
© REUTERS / Ints KalninsМигранты, задержанные на белорусско-латвийской границе рядом с приграничной зоной возле Ворзова
Мигранты, задержанные на белорусско-латвийской границе рядом с приграничной зоной возле Ворзова - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
Мигранты, задержанные на белорусско-латвийской границе рядом с приграничной зоной возле Ворзова
Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев указывает, что многое зависит от того, будут ли американские санкции экстерриториальными. "Действия Вашингтона и Брюсселя не тождественны. Но значительно более напористы в сравнении с прошлым годом", — отмечает специалист.
Главное, что волнует сейчас Белоруссию, — повлияют ли западные запреты на торговые связи с Москвой. Российскому бизнесу есть чего опасаться, полагает Тимофеев. Однако если наладить взаиморасчеты в рублях в рамках Союзного государства, риски поубавятся.
 
В миреМинский автомобильный заводЛитваВильнюсБелоруссияДжо БайденАлександр ЛукашенкоРоссийский совет по международным деламПрибалтикаЛатинская АмерикаRyanairРоман Протасевич
 
 
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