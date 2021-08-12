https://ria.ru/20210812/bastrykin-1745486647.html

Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка

Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка - РИА Новости, 12.08.2021

Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства инцидент в Курске, где пьяный мужчина ранил РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:51

2021-08-12T14:51

2021-08-12T14:51

происшествия

курск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства инцидент в Курске, где пьяный мужчина ранил в живот из пневматики игравшего возле его машины школьника, сообщается на сайте СК РФ.Инцидент произошел в 21.30 мск 10 августа. По данным СК, пьяный мужчина решил отпугнуть игравшего в мяч рядом с его припаркованным автомобилем ребенка. Мужчина выстрелил из окна квартиры на четвертом этаже, ранив 12-летнего мальчика в живот. Вернувшись домой, ребенок рассказал о случившемся родителям. Мама обратилась в правоохранительные органы."Председатель Следственного комитета России поручил руководству ряда территориальных следственных управлений доложить о промежуточных результатах расследования уголовных дел по фактам нарушения прав детей и их гибели в нескольких регионах страны... Так,... расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка... "хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении.По данным следствия, 10 августа подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на балконе своей квартиры в одном из домов Курска, из хулиганских побуждений выстрелил из пневматической винтовки в 12-летнего ребенка, ранив его.Бастрыкин поручил не только установить все обстоятельства произошедшего, но и изучить причины и условия, способствовавшие преступлениям. Кроме того, ход и результаты уголовного дела в поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

https://ria.ru/20210807/bastrykin-1744836333.html

https://ria.ru/20210812/tok-1745465467.html

курск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия