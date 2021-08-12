Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка из пневматики
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства инцидент в Курске, где пьяный мужчина ранил в живот из пневматики игравшего возле его машины школьника, сообщается на сайте СК РФ.
Инцидент произошел в 21.30 мск 10 августа. По данным СК, пьяный мужчина решил отпугнуть игравшего в мяч рядом с его припаркованным автомобилем ребенка. Мужчина выстрелил из окна квартиры на четвертом этаже, ранив 12-летнего мальчика в живот. Вернувшись домой, ребенок рассказал о случившемся родителям. Мама обратилась в правоохранительные органы.
"Председатель Следственного комитета России поручил руководству ряда территориальных следственных управлений доложить о промежуточных результатах расследования уголовных дел по фактам нарушения прав детей и их гибели в нескольких регионах страны... Так,... расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка... "хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 10 августа подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на балконе своей квартиры в одном из домов Курска, из хулиганских побуждений выстрелил из пневматической винтовки в 12-летнего ребенка, ранив его.
Бастрыкин поручил не только установить все обстоятельства произошедшего, но и изучить причины и условия, способствовавшие преступлениям. Кроме того, ход и результаты уголовного дела в поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.