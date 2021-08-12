https://ria.ru/20210812/avtomobili-1745440920.html

Продажи китайских автомобилей в России в июле выросли на 84%

Продажи китайских автомобилей в России в июле выросли на 84% - РИА Новости, 12.08.2021

Продажи китайских автомобилей в России в июле выросли на 84%

Продажи автомобилей китайских брендов в России выросли в июле на 84% по сравнению с июлем прошлого года, до 9 734 штук, отмечают эксперты аналитического... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:39

2021-08-12T10:39

2021-08-12T10:39

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МОСКВА, 12 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Продажи автомобилей китайских брендов в России выросли в июле на 84% по сравнению с июлем прошлого года, до 9 734 штук, отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ".Самым популярным китайским брендом в РФ по итогам июля стал Chery. Причём в этом месяце ему удалось войти в ТОП-10 самых продаваемых брендов на российском рынке. Его продукция, по данным АЕБ, разошлась тиражом в 3 009 экземпляров – почти в 3,5 раза больше, чем год назад.На втором месте находится Haval, реализация автомобилей которого выросла на 60% – до 2932 экземпляров. Замыкает первую тройку Geely с результатом в 2502 проданных автомобиля (+87%). Продажи автомобилей остальных китайских марок выглядят следующим образом: Changan(421 штук; -36%), CHERYEXEED(400 штук), FAW (298 штук; - 23%), GAC (62 штук), DFM (51 штук; -32%), Lifan (49 штук; -53%), Zotye (5 штук; -55%), Brilliance (4 штук; -71%), Foton (1 штук; -83%).В целом же за семь месяцев, с января по июль включительно в России было реализовано 56573 новых машины китайских марок, что на 140% больше, чем год назад.

https://ria.ru/20210810/torgovlya-1745185229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, автостат, автомобили, россия