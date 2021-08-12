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Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал подробности ЧП
Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал подробности ЧП - РИА Новости, 12.08.2021
Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал подробности ЧП
Во взорвавшемся автобусе в Воронеже на момент ЧП было порядка 30 пассажиров, сообщил водитель транспортного средства Алексей. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:46
2021-08-12T22:46
2021-08-12T23:09
воронеж
взрыв автобуса в воронеже
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Во взорвавшемся автобусе в Воронеже на момент ЧП было порядка 30 пассажиров, сообщил водитель транспортного средства Алексей."Буквально, сидушки были (заняты). 30 сидушек", - сказал водитель в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, сколько людей находились в автобусе."Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю - вот такой хлопок, стекла, дым - не понимаю, что происходит", - рассказал он.Мужчина рассказал, что выбираться из автобуса пострадавшим помогали прохожие.
воронеж
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-12T22:46
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PT0M11S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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воронеж, взрыв автобуса в воронеже, видео
22:46 12.08.2021 (обновлено: 23:09 12.08.2021)
Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал подробности ЧП
Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал подробности ЧП
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Во взорвавшемся автобусе в Воронеже на момент ЧП было порядка 30 пассажиров, сообщил водитель транспортного средства Алексей.
"Буквально, сидушки были (заняты). 30 сидушек", - сказал водитель в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, сколько людей находились в автобусе.
"Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю - вот такой хлопок, стекла, дым - не понимаю, что происходит", - рассказал он.
Мужчина рассказал, что выбираться из автобуса пострадавшим помогали прохожие.