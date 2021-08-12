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Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал подробности ЧП

Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал подробности ЧП - РИА Новости, 12.08.2021

Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал подробности ЧП

Во взорвавшемся автобусе в Воронеже на момент ЧП было порядка 30 пассажиров, сообщил водитель транспортного средства Алексей. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T22:46

2021-08-12T22:46

2021-08-12T23:09

воронеж

взрыв автобуса в воронеже

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Во взорвавшемся автобусе в Воронеже на момент ЧП было порядка 30 пассажиров, сообщил водитель транспортного средства Алексей."Буквально, сидушки были (заняты). 30 сидушек", - сказал водитель в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, сколько людей находились в автобусе."Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю - вот такой хлопок, стекла, дым - не понимаю, что происходит", - рассказал он.Мужчина рассказал, что выбираться из автобуса пострадавшим помогали прохожие.

воронеж

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-12T22:46 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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