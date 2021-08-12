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Туризм
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Красивый деревянный север. Где попробовать козулю и выйти замуж по-поморски
Красивый деревянный север. Где попробовать козулю и выйти замуж по-поморски - РИА Новости, 12.08.2021
Красивый деревянный север. Где попробовать козулю и выйти замуж по-поморски
Увидеть старинные мельницы, послушать перезвон колоколен, которым больше четырех веков, провести свадьбу в традициях поморов — все это возможно в музее... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T08:59
2021-08-12T08:59
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Увидеть старинные мельницы, послушать перезвон колоколен, которым больше четырех веков, провести свадьбу в традициях поморов — все это возможно в музее деревянного зодчества северных районов России "Малые Корелы". Об универсальной мебели в избе крестьянина, о том, как устроен колодец-журавль и что такое опечек и голбец, — в фотоленте РИА Новости.
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путешествия, история, архангельская область, туристы, россия, фото, туризм, искусство, архитектура, маршруты - туризм
08:59 12.08.2021
 

Красивый деревянный север. Где попробовать козулю и выйти замуж по-поморски

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Увидеть старинные мельницы, послушать перезвон колоколен, которым больше четырех веков, провести свадьбу в традициях поморов — все это возможно в музее деревянного зодчества северных районов России "Малые Корелы". Об универсальной мебели в избе крестьянина, о том, как устроен колодец-журавль и что такое опечек и голбец, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Можно сказать, что функциональная мебель, которая выручает жителей маленьких квартир, была придумана еще много веков назад в русской деревне. Чтобы лавки занимали меньше места, что важно, ведь под одной крышей жила большая семья, их вырубали в стенах. Как и шкафы-заборки, которые разделяли пространство избы и служили местом для хранения посуды.

Все это можно увидеть в домах каргопольских крестьян — бедняков, середняков и зажиточных.

Освещали такую избу лучинами, а топили по-черному, без привычного нам дымохода. Вместо него использовали деревянную трубу.

Рядом на 17 столбах стоит колокольня XVI века из села Кулига Дракованова, старейшее строение музея "Малые Корелы". Предполагают, что ее прообразом были сторожевые башни.

Строение на территории Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства Малые Корелы в Архангельской области
1 из 16

Можно сказать, что функциональная мебель, которая выручает жителей маленьких квартир, была придумана еще много веков назад в русской деревне. Чтобы лавки занимали меньше места, что важно, ведь под одной крышей жила большая семья, их вырубали в стенах. Как и шкафы-заборки, которые разделяли пространство избы и служили местом для хранения посуды.

Все это можно увидеть в домах каргопольских крестьян — бедняков, середняков и зажиточных.

Освещали такую избу лучинами, а топили по-черному, без привычного нам дымохода. Вместо него использовали деревянную трубу.

Рядом на 17 столбах стоит колокольня XVI века из села Кулига Дракованова, старейшее строение музея "Малые Корелы". Предполагают, что ее прообразом были сторожевые башни.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Музей под открытым небом в лесах Архангельской области на правом берегу Северной Двины был основан в 1964 году. Экспонаты свозили с окрестных деревень: сначала разбирали по бревнам, а затем снова восстанавливали уже на территории "Малых Корел". Сейчас здесь находится 86 памятников деревянного зодчества, самые ранние из которых датируются XVI веком.

"В экспозиции можно увидеть как старинные протапливаемые по-черному крестьянские избы, так и современные дома со следами явного влияния городской архитектуры. Но главная гордость комплекса — самая большая среди отечественных музеев коллекция северных мельниц: несколько ветряных и одна водяная", — рассказали в музее.

Музей деревянного зодчества Малые Корелы в Архангельске
2 из 16

Музей под открытым небом в лесах Архангельской области на правом берегу Северной Двины был основан в 1964 году. Экспонаты свозили с окрестных деревень: сначала разбирали по бревнам, а затем снова восстанавливали уже на территории "Малых Корел". Сейчас здесь находится 86 памятников деревянного зодчества, самые ранние из которых датируются XVI веком.

"В экспозиции можно увидеть как старинные протапливаемые по-черному крестьянские избы, так и современные дома со следами явного влияния городской архитектуры. Но главная гордость комплекса — самая большая среди отечественных музеев коллекция северных мельниц: несколько ветряных и одна водяная", — рассказали в музее.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Прямо у входа на территорию посетителей встречает колодец-журавль. Такие конструкции, по словам сотрудников музея, были очень распространены в северных деревнях. Благодаря простоте использования поднять ведро с водой мог и взрослый, и ребенок: здесь действует принцип рычага.

"Журавля" ставили, когда вода располагалась на небольшой глубине, до пяти метров.

Музей деревянного зодчества Малые Корелы в Архангельске
3 из 16

Прямо у входа на территорию посетителей встречает колодец-журавль. Такие конструкции, по словам сотрудников музея, были очень распространены в северных деревнях. Благодаря простоте использования поднять ведро с водой мог и взрослый, и ребенок: здесь действует принцип рычага.

"Журавля" ставили, когда вода располагалась на небольшой глубине, до пяти метров.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Территория музея разделена на несколько зон. Названия им дали те места, откуда были привезены уникальные строения.

Получилось четыре сектора: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский и Мезенский.

Церковь Вознесения Господня на территории Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства Малые Корелы в Архангельской области
4 из 16

Территория музея разделена на несколько зон. Названия им дали те места, откуда были привезены уникальные строения.

Получилось четыре сектора: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский и Мезенский.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

На главной площадке Каргопольско-Онежского сектора расположены колокольня и Вознесенская пятиглавая церковь 1669 года из села Кушерека. Оно, как и многие другие малонаселенные пункты в России, вымирает: в 1905 году здесь проживало 1679 человек, в 1920-м — чуть меньше 1300, а сейчас — около десяти.

Иконостас в церкви Вознесения Господня на территории Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства Малые Корелы в Архангельской области
5 из 16

На главной площадке Каргопольско-Онежского сектора расположены колокольня и Вознесенская пятиглавая церковь 1669 года из села Кушерека. Оно, как и многие другие малонаселенные пункты в России, вымирает: в 1905 году здесь проживало 1679 человек, в 1920-м — чуть меньше 1300, а сейчас — около десяти.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Рядом возвышается самая крупная хозяйственная постройка музея (ее высота 18,5 метра) — шатровая мельница.

Музей деревянного зодчества Малые Корелы в Архангельске
6 из 16

Рядом возвышается самая крупная хозяйственная постройка музея (ее высота 18,5 метра) — шатровая мельница.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Переходим в Двинской сектор. Его главный экспонат — деревянный дом со множеством окон. Это сооружение XIX века привезено из деревни Семушинская Красноборского района.

Первый этаж сделан как изба-двойня, то есть из стоящих рядом четырехстенных срубов, а на втором сразу три жилых помещения. Открываешь дверь — и попадаешь сначала в зимнюю крестьянскую избу и сельский трактир, а потом в кабинет, спальню и гостиную.

Детали деревянного дома на территории Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства Малые Корелы в Архангельской области
7 из 16

Переходим в Двинской сектор. Его главный экспонат — деревянный дом со множеством окон. Это сооружение XIX века привезено из деревни Семушинская Красноборского района.

Первый этаж сделан как изба-двойня, то есть из стоящих рядом четырехстенных срубов, а на втором сразу три жилых помещения. Открываешь дверь — и попадаешь сначала в зимнюю крестьянскую избу и сельский трактир, а потом в кабинет, спальню и гостиную.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Туристам, которые обычно не знают значения слов "опечек" и "голбец", объясняют: первое — это основание русской печи, а второе — конструкция, необходимая для того, чтобы взобраться на теплую лежанку.

Утварь в деревянном доме на территории Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства Малые Корелы в Архангельской области
8 из 16

Туристам, которые обычно не знают значения слов "опечек" и "голбец", объясняют: первое — это основание русской печи, а второе — конструкция, необходимая для того, чтобы взобраться на теплую лежанку.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

На выставке традиционных для быта крестьян Архангельской и Олонецкой губерний транспортных средств конца XIX — начала XX века есть все, чем практически ежедневно пользовались народы Севера. От саней-розвальней и оленьих нарт до тарантасов (четырехколесная повозка) и двуколок (двухколесная).

Музей деревянного зодчества Малые Корелы в Архангельске
9 из 16

На выставке традиционных для быта крестьян Архангельской и Олонецкой губерний транспортных средств конца XIX — начала XX века есть все, чем практически ежедневно пользовались народы Севера. От саней-розвальней и оленьих нарт до тарантасов (четырехколесная повозка) и двуколок (двухколесная).

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В Пинежском и Мезенском секторах тоже представлены деревенские дома-дворы, ветряные мельницы, храмовые и хозяйственные постройки.

А еще тут находится последний перевезенный в музей памятник (в 2004 году) — крестьянский дом Клокотова постройки 1879 года.

По словам сотрудников "Малых Корел", этот особняк отличается уникальными росписями переднего фронтона, свесов крыши, наличников.

Внутри здания работает выставка, посвященная рыболовному и зверобойному промыслам на Русском Севере: здесь можно увидеть старинные народные лодки для прибрежных морских и речных промыслов.

Музей деревянного зодчества Малые Корелы в Архангельске
10 из 16

В Пинежском и Мезенском секторах тоже представлены деревенские дома-дворы, ветряные мельницы, храмовые и хозяйственные постройки.

А еще тут находится последний перевезенный в музей памятник (в 2004 году) — крестьянский дом Клокотова постройки 1879 года.

По словам сотрудников "Малых Корел", этот особняк отличается уникальными росписями переднего фронтона, свесов крыши, наличников.

Внутри здания работает выставка, посвященная рыболовному и зверобойному промыслам на Русском Севере: здесь можно увидеть старинные народные лодки для прибрежных морских и речных промыслов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В Мезенском секторе — главный магнит для туристов, арт-объект "Мезенский конь", выполненный в стилистике традиционной росписи.

Он выделяется на общем фоне и притягивает сотни охотников за красивыми и яркими кадрами.

Музей деревянного зодчества Малые Корелы в Архангельске
11 из 16

В Мезенском секторе — главный магнит для туристов, арт-объект "Мезенский конь", выполненный в стилистике традиционной росписи.

Он выделяется на общем фоне и притягивает сотни охотников за красивыми и яркими кадрами.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Туристам советуют обязательно посетить все четыре сектора, ведь в каждом районе Поморья существуют свои традиции.

Чтобы погрузиться в атмосферу прошлых лет, можно воспользоваться бесплатным аудиогидом: QR-код для скачивания висит при входе в музей.

Музей деревянного зодчества Малые Корелы в Архангельске
12 из 16

Туристам советуют обязательно посетить все четыре сектора, ведь в каждом районе Поморья существуют свои традиции.

Чтобы погрузиться в атмосферу прошлых лет, можно воспользоваться бесплатным аудиогидом: QR-код для скачивания висит при входе в музей.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Малые Корелы"

В музее можно даже провести свадебный обряд в поморских традициях. С песнями, хороводами и старинными обрядами: встречей хлебом-солью, выкупом, приездом на хлебины у невесты, испытаниями для молодых и одариванием. Угощают гостей расписными пряниками-фигурками — козулями.

Длиться веселье может от 30 минут до полутора часов. Иногда на торжества приглашают артистов фольклорно-этнографического театра.

Музей Малые Корелы
13 из 16

В музее можно даже провести свадебный обряд в поморских традициях. С песнями, хороводами и старинными обрядами: встречей хлебом-солью, выкупом, приездом на хлебины у невесты, испытаниями для молодых и одариванием. Угощают гостей расписными пряниками-фигурками — козулями.

Длиться веселье может от 30 минут до полутора часов. Иногда на торжества приглашают артистов фольклорно-этнографического театра.

© Фото предоставлено пресс-службой музея "Малые Корелы"
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

А еще здесь часто отмечают народные праздники — от Рождества до Покрова. Тогда и во время свадеб в "Малых Корелах" звучат северные звоны, восстановленные сотрудниками музея.

Колокольня Церкви Вознесения Господня на территории Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства Малые Корелы в Архангельской области
14 из 16

А еще здесь часто отмечают народные праздники — от Рождества до Покрова. Тогда и во время свадеб в "Малых Корелах" звучат северные звоны, восстановленные сотрудниками музея.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Напоследок зайдите в лавку в доме Пухова (Каргопольско-Онежский сектор): там собраны изделия лучших народных мастеров Архангельской области и сувениры с символикой музея.

Перекусить или пообедать в можно в чайных домах. Некоторые предпочитают брать еду с собой и устраивать пикники. Правда, ставить мангал и жарить шашлык на территории комплекса нельзя.

Посетители едут на телеге на территории Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства Малые Корелы в Архангельской области
15 из 16

Напоследок зайдите в лавку в доме Пухова (Каргопольско-Онежский сектор): там собраны изделия лучших народных мастеров Архангельской области и сувениры с символикой музея.

Перекусить или пообедать в можно в чайных домах. Некоторые предпочитают брать еду с собой и устраивать пикники. Правда, ставить мангал и жарить шашлык на территории комплекса нельзя.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Ежегодно "Малые Корелы" посещают около 200 тысяч человек. А в июне этого года музей встретил своего шестимиллионного гостя.

В течение года есть несколько дней открытых дверей, когда вход для всех посетителей бесплатный, например 1 января или 18 мая — в Международный день музеев. Дети до 16 лет посещают комплекс бесплатно.

Туристы с удовольствием едут сюда за атмосферой настоящей северной деревни: с ее колокольными звонами, народными играми, хороводами, обрядовой выпечкой и катанием на лошадях.

Музей деревянного зодчества Малые Корелы в Архангельске
16 из 16

Ежегодно "Малые Корелы" посещают около 200 тысяч человек. А в июне этого года музей встретил своего шестимиллионного гостя.

В течение года есть несколько дней открытых дверей, когда вход для всех посетителей бесплатный, например 1 января или 18 мая — в Международный день музеев. Дети до 16 лет посещают комплекс бесплатно.

Туристы с удовольствием едут сюда за атмосферой настоящей северной деревни: с ее колокольными звонами, народными играми, хороводами, обрядовой выпечкой и катанием на лошадях.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
 
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