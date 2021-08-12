Красивый деревянный север. Где попробовать козулю и выйти замуж по-поморски

Можно сказать, что функциональная мебель, которая выручает жителей маленьких квартир, была придумана еще много веков назад в русской деревне. Чтобы лавки занимали меньше места, что важно, ведь под одной крышей жила большая семья, их вырубали в стенах. Как и шкафы-заборки, которые разделяли пространство избы и служили местом для хранения посуды.

Все это можно увидеть в домах каргопольских крестьян — бедняков, середняков и зажиточных.

Освещали такую избу лучинами, а топили по-черному, без привычного нам дымохода. Вместо него использовали деревянную трубу.

Рядом на 17 столбах стоит колокольня XVI века из села Кулига Дракованова, старейшее строение музея "Малые Корелы". Предполагают, что ее прообразом были сторожевые башни.