Красивый деревянный север. Где попробовать козулю и выйти замуж по-поморски
Можно сказать, что функциональная мебель, которая выручает жителей маленьких квартир, была придумана еще много веков назад в русской деревне. Чтобы лавки занимали меньше места, что важно, ведь под одной крышей жила большая семья, их вырубали в стенах. Как и шкафы-заборки, которые разделяли пространство избы и служили местом для хранения посуды.
Все это можно увидеть в домах каргопольских крестьян — бедняков, середняков и зажиточных.
Освещали такую избу лучинами, а топили по-черному, без привычного нам дымохода. Вместо него использовали деревянную трубу.
Рядом на 17 столбах стоит колокольня XVI века из села Кулига Дракованова, старейшее строение музея "Малые Корелы". Предполагают, что ее прообразом были сторожевые башни.
Можно сказать, что функциональная мебель, которая выручает жителей маленьких квартир, была придумана еще много веков назад в русской деревне. Чтобы лавки занимали меньше места, что важно, ведь под одной крышей жила большая семья, их вырубали в стенах. Как и шкафы-заборки, которые разделяли пространство избы и служили местом для хранения посуды.
Все это можно увидеть в домах каргопольских крестьян — бедняков, середняков и зажиточных.
Освещали такую избу лучинами, а топили по-черному, без привычного нам дымохода. Вместо него использовали деревянную трубу.
Рядом на 17 столбах стоит колокольня XVI века из села Кулига Дракованова, старейшее строение музея "Малые Корелы". Предполагают, что ее прообразом были сторожевые башни.
Музей под открытым небом в лесах Архангельской области на правом берегу Северной Двины был основан в 1964 году. Экспонаты свозили с окрестных деревень: сначала разбирали по бревнам, а затем снова восстанавливали уже на территории "Малых Корел". Сейчас здесь находится 86 памятников деревянного зодчества, самые ранние из которых датируются XVI веком.
"В экспозиции можно увидеть как старинные протапливаемые по-черному крестьянские избы, так и современные дома со следами явного влияния городской архитектуры. Но главная гордость комплекса — самая большая среди отечественных музеев коллекция северных мельниц: несколько ветряных и одна водяная", — рассказали в музее.
Музей под открытым небом в лесах Архангельской области на правом берегу Северной Двины был основан в 1964 году. Экспонаты свозили с окрестных деревень: сначала разбирали по бревнам, а затем снова восстанавливали уже на территории "Малых Корел". Сейчас здесь находится 86 памятников деревянного зодчества, самые ранние из которых датируются XVI веком.
"В экспозиции можно увидеть как старинные протапливаемые по-черному крестьянские избы, так и современные дома со следами явного влияния городской архитектуры. Но главная гордость комплекса — самая большая среди отечественных музеев коллекция северных мельниц: несколько ветряных и одна водяная", — рассказали в музее.
Прямо у входа на территорию посетителей встречает колодец-журавль. Такие конструкции, по словам сотрудников музея, были очень распространены в северных деревнях. Благодаря простоте использования поднять ведро с водой мог и взрослый, и ребенок: здесь действует принцип рычага.
"Журавля" ставили, когда вода располагалась на небольшой глубине, до пяти метров.
Прямо у входа на территорию посетителей встречает колодец-журавль. Такие конструкции, по словам сотрудников музея, были очень распространены в северных деревнях. Благодаря простоте использования поднять ведро с водой мог и взрослый, и ребенок: здесь действует принцип рычага.
"Журавля" ставили, когда вода располагалась на небольшой глубине, до пяти метров.
Территория музея разделена на несколько зон. Названия им дали те места, откуда были привезены уникальные строения.
Получилось четыре сектора: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский и Мезенский.
Территория музея разделена на несколько зон. Названия им дали те места, откуда были привезены уникальные строения.
Получилось четыре сектора: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский и Мезенский.
На главной площадке Каргопольско-Онежского сектора расположены колокольня и Вознесенская пятиглавая церковь 1669 года из села Кушерека. Оно, как и многие другие малонаселенные пункты в России, вымирает: в 1905 году здесь проживало 1679 человек, в 1920-м — чуть меньше 1300, а сейчас — около десяти.
На главной площадке Каргопольско-Онежского сектора расположены колокольня и Вознесенская пятиглавая церковь 1669 года из села Кушерека. Оно, как и многие другие малонаселенные пункты в России, вымирает: в 1905 году здесь проживало 1679 человек, в 1920-м — чуть меньше 1300, а сейчас — около десяти.
Рядом возвышается самая крупная хозяйственная постройка музея (ее высота 18,5 метра) — шатровая мельница.
Рядом возвышается самая крупная хозяйственная постройка музея (ее высота 18,5 метра) — шатровая мельница.
Переходим в Двинской сектор. Его главный экспонат — деревянный дом со множеством окон. Это сооружение XIX века привезено из деревни Семушинская Красноборского района.
Первый этаж сделан как изба-двойня, то есть из стоящих рядом четырехстенных срубов, а на втором сразу три жилых помещения. Открываешь дверь — и попадаешь сначала в зимнюю крестьянскую избу и сельский трактир, а потом в кабинет, спальню и гостиную.
Переходим в Двинской сектор. Его главный экспонат — деревянный дом со множеством окон. Это сооружение XIX века привезено из деревни Семушинская Красноборского района.
Первый этаж сделан как изба-двойня, то есть из стоящих рядом четырехстенных срубов, а на втором сразу три жилых помещения. Открываешь дверь — и попадаешь сначала в зимнюю крестьянскую избу и сельский трактир, а потом в кабинет, спальню и гостиную.
Туристам, которые обычно не знают значения слов "опечек" и "голбец", объясняют: первое — это основание русской печи, а второе — конструкция, необходимая для того, чтобы взобраться на теплую лежанку.
Туристам, которые обычно не знают значения слов "опечек" и "голбец", объясняют: первое — это основание русской печи, а второе — конструкция, необходимая для того, чтобы взобраться на теплую лежанку.
На выставке традиционных для быта крестьян Архангельской и Олонецкой губерний транспортных средств конца XIX — начала XX века есть все, чем практически ежедневно пользовались народы Севера. От саней-розвальней и оленьих нарт до тарантасов (четырехколесная повозка) и двуколок (двухколесная).
На выставке традиционных для быта крестьян Архангельской и Олонецкой губерний транспортных средств конца XIX — начала XX века есть все, чем практически ежедневно пользовались народы Севера. От саней-розвальней и оленьих нарт до тарантасов (четырехколесная повозка) и двуколок (двухколесная).
В Пинежском и Мезенском секторах тоже представлены деревенские дома-дворы, ветряные мельницы, храмовые и хозяйственные постройки.
А еще тут находится последний перевезенный в музей памятник (в 2004 году) — крестьянский дом Клокотова постройки 1879 года.
По словам сотрудников "Малых Корел", этот особняк отличается уникальными росписями переднего фронтона, свесов крыши, наличников.
Внутри здания работает выставка, посвященная рыболовному и зверобойному промыслам на Русском Севере: здесь можно увидеть старинные народные лодки для прибрежных морских и речных промыслов.
В Пинежском и Мезенском секторах тоже представлены деревенские дома-дворы, ветряные мельницы, храмовые и хозяйственные постройки.
А еще тут находится последний перевезенный в музей памятник (в 2004 году) — крестьянский дом Клокотова постройки 1879 года.
По словам сотрудников "Малых Корел", этот особняк отличается уникальными росписями переднего фронтона, свесов крыши, наличников.
Внутри здания работает выставка, посвященная рыболовному и зверобойному промыслам на Русском Севере: здесь можно увидеть старинные народные лодки для прибрежных морских и речных промыслов.
В Мезенском секторе — главный магнит для туристов, арт-объект "Мезенский конь", выполненный в стилистике традиционной росписи.
Он выделяется на общем фоне и притягивает сотни охотников за красивыми и яркими кадрами.
В Мезенском секторе — главный магнит для туристов, арт-объект "Мезенский конь", выполненный в стилистике традиционной росписи.
Он выделяется на общем фоне и притягивает сотни охотников за красивыми и яркими кадрами.
Туристам советуют обязательно посетить все четыре сектора, ведь в каждом районе Поморья существуют свои традиции.
Чтобы погрузиться в атмосферу прошлых лет, можно воспользоваться бесплатным аудиогидом: QR-код для скачивания висит при входе в музей.
Туристам советуют обязательно посетить все четыре сектора, ведь в каждом районе Поморья существуют свои традиции.
Чтобы погрузиться в атмосферу прошлых лет, можно воспользоваться бесплатным аудиогидом: QR-код для скачивания висит при входе в музей.
В музее можно даже провести свадебный обряд в поморских традициях. С песнями, хороводами и старинными обрядами: встречей хлебом-солью, выкупом, приездом на хлебины у невесты, испытаниями для молодых и одариванием. Угощают гостей расписными пряниками-фигурками — козулями.
Длиться веселье может от 30 минут до полутора часов. Иногда на торжества приглашают артистов фольклорно-этнографического театра.
В музее можно даже провести свадебный обряд в поморских традициях. С песнями, хороводами и старинными обрядами: встречей хлебом-солью, выкупом, приездом на хлебины у невесты, испытаниями для молодых и одариванием. Угощают гостей расписными пряниками-фигурками — козулями.
Длиться веселье может от 30 минут до полутора часов. Иногда на торжества приглашают артистов фольклорно-этнографического театра.
А еще здесь часто отмечают народные праздники — от Рождества до Покрова. Тогда и во время свадеб в "Малых Корелах" звучат северные звоны, восстановленные сотрудниками музея.
А еще здесь часто отмечают народные праздники — от Рождества до Покрова. Тогда и во время свадеб в "Малых Корелах" звучат северные звоны, восстановленные сотрудниками музея.
Напоследок зайдите в лавку в доме Пухова (Каргопольско-Онежский сектор): там собраны изделия лучших народных мастеров Архангельской области и сувениры с символикой музея.
Перекусить или пообедать в можно в чайных домах. Некоторые предпочитают брать еду с собой и устраивать пикники. Правда, ставить мангал и жарить шашлык на территории комплекса нельзя.
Напоследок зайдите в лавку в доме Пухова (Каргопольско-Онежский сектор): там собраны изделия лучших народных мастеров Архангельской области и сувениры с символикой музея.
Перекусить или пообедать в можно в чайных домах. Некоторые предпочитают брать еду с собой и устраивать пикники. Правда, ставить мангал и жарить шашлык на территории комплекса нельзя.
Ежегодно "Малые Корелы" посещают около 200 тысяч человек. А в июне этого года музей встретил своего шестимиллионного гостя.
В течение года есть несколько дней открытых дверей, когда вход для всех посетителей бесплатный, например 1 января или 18 мая — в Международный день музеев. Дети до 16 лет посещают комплекс бесплатно.
Туристы с удовольствием едут сюда за атмосферой настоящей северной деревни: с ее колокольными звонами, народными играми, хороводами, обрядовой выпечкой и катанием на лошадях.
Ежегодно "Малые Корелы" посещают около 200 тысяч человек. А в июне этого года музей встретил своего шестимиллионного гостя.
В течение года есть несколько дней открытых дверей, когда вход для всех посетителей бесплатный, например 1 января или 18 мая — в Международный день музеев. Дети до 16 лет посещают комплекс бесплатно.
Туристы с удовольствием едут сюда за атмосферой настоящей северной деревни: с ее колокольными звонами, народными играми, хороводами, обрядовой выпечкой и катанием на лошадях.