https://ria.ru/20210812/afganistan-1745456898.html
Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане
Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане - РИА Новости, 12.08.2021
Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане
Ситуация в Афганистане сегодня намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:03
2021-08-12T12:03
2021-08-12T12:03
кабул (город)
талибан
афганистан
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
дальневосточный государственный университет
россия
обострение ситуации в афганистане
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ВЕРХНЕЗЕЙСК (Амурская область), 12 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане сегодня намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сложнее. Намного сложнее", - сказал министр в четверг на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учётным специальностям железнодорожных войск.Комментируя фотоснимок тридцатилетней давности, найденный одним из участников встречи в интернете, где Шойгу стоит в окружении, как выразился интервьюер, "каких-то талибов", министр отметил, что радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) тогда ещё не было."Этот снимок сделан в Кабуле. На нём рядом со мной моджахеды. Мы ещё не ушли, а они уже пришли", - прокомментировал Шойгу фото на планшете.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html
кабул (город)
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-12T12:03
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кабул (город), талибан, афганистан, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), дальневосточный государственный университет, россия, обострение ситуации в афганистане
Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане
Министр обороны Шойгу: ситуация в Афганистане намного сложнее, чем была после вывода советских войск