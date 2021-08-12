https://ria.ru/20210812/afganistan-1745456898.html

Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане

Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане - РИА Новости, 12.08.2021

Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане сегодня намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:03

2021-08-12T12:03

2021-08-12T12:03

кабул (город)

талибан

афганистан

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

дальневосточный государственный университет

россия

обострение ситуации в афганистане

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ВЕРХНЕЗЕЙСК (Амурская область), 12 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане сегодня намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сложнее. Намного сложнее", - сказал министр в четверг на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учётным специальностям железнодорожных войск.Комментируя фотоснимок тридцатилетней давности, найденный одним из участников встречи в интернете, где Шойгу стоит в окружении, как выразился интервьюер, "каких-то талибов", министр отметил, что радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) тогда ещё не было."Этот снимок сделан в Кабуле. На нём рядом со мной моджахеды. Мы ещё не ушли, а они уже пришли", - прокомментировал Шойгу фото на планшете.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html

кабул (город)

афганистан

россия

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-12T12:03 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кабул (город), талибан, афганистан, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), дальневосточный государственный университет, россия, обострение ситуации в афганистане