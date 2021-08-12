Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/afganistan-1745456898.html
Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане
Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане - РИА Новости, 12.08.2021
Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане
Ситуация в Афганистане сегодня намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:03
2021-08-12T12:03
кабул (город)
талибан
афганистан
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
дальневосточный государственный университет
россия
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189857_215:543:2891:2048_1920x0_80_0_0_74aa8878bb8b8d6f92d2e693ee32e4e6.jpg
ВЕРХНЕЗЕЙСК (Амурская область), 12 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане сегодня намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сложнее. Намного сложнее", - сказал министр в четверг на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учётным специальностям железнодорожных войск.Комментируя фотоснимок тридцатилетней давности, найденный одним из участников встречи в интернете, где Шойгу стоит в окружении, как выразился интервьюер, "каких-то талибов", министр отметил, что радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) тогда ещё не было."Этот снимок сделан в Кабуле. На нём рядом со мной моджахеды. Мы ещё не ушли, а они уже пришли", - прокомментировал Шойгу фото на планшете.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-12T12:03
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189857_127:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_fecee09882dc31dc7e692be4e8823056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кабул (город), талибан, афганистан, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), дальневосточный государственный университет, россия, обострение ситуации в афганистане
12:03 12.08.2021
 
Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане

Министр обороны Шойгу: ситуация в Афганистане намного сложнее, чем была после вывода советских войск

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕРХНЕЗЕЙСК (Амурская область), 12 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане сегодня намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сложнее. Намного сложнее", - сказал министр в четверг на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учётным специальностям железнодорожных войск.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 00:18
Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана
Комментируя фотоснимок тридцатилетней давности, найденный одним из участников встречи в интернете, где Шойгу стоит в окружении, как выразился интервьюер, "каких-то талибов", министр отметил, что радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) тогда ещё не было.
"Этот снимок сделан в Кабуле. На нём рядом со мной моджахеды. Мы ещё не ушли, а они уже пришли", - прокомментировал Шойгу фото на планшете.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Кабул (город)ТалибанАфганистанСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дальневосточный государственный университетРоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
14:43Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
14:42Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
14:38Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
14:35Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем
14:32Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной
14:30В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
14:29Семье мальчика из Киргизии помогут переехать в Россию, заявили в РПЦ
14:28Эксперты объяснили, почему авиаэкскурсии по Египту не интересны россиянам
14:26Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым
14:25Чиновник, назвавший красноярцев "кучей дерьма", объяснил свои слова
14:19Лавров рассказал, почему Запад "наказывает" Россию
Лента новостейМолния