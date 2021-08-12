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Аэропорт "Якутск" приостановил обслуживание рейсов
Аэропорт "Якутск" приостановил обслуживание рейсов - РИА Новости, 12.08.2021
Аэропорт "Якутск" приостановил обслуживание рейсов
Аэропорт "Якутск" приостановил взлет и посадку воздушных судов из-за дыма от лесных пожаров, сообщается в Instagram-аккаунте международного аэропорта. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:01
2021-08-12T14:01
происшествия
якутск
новосибирск
алроса
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Аэропорт "Якутск" приостановил взлет и посадку воздушных судов из-за дыма от лесных пожаров, сообщается в Instagram-аккаунте международного аэропорта.Как отметили в аэропорту, в настоящее время в четверг в аэропорту задержано 18 рейсов."За текущие сутки выполнено 24 рейса, в том числе 14 по центральному расписанию. Рейс ЯМ 567 авиакомпании "Алроса" Новосибирск – Якутск перенаправлен в запасной аэропорт Мирный. Метеорологическая видимость составляет 150 метров, что не позволяет воздушным судам производить взлет и посадку", - говорится в сообщении.Пассажиров попросили отнестись с пониманием к вынужденным задержкам рейсов, возникающим из-за неблагоприятных погодных условий, и уточнять информацию о рейсах на онлайн-табло аэропорта."Условия меняются. На 19.30 местного времени видимость в аэропорту составляет 450 метров, этого мало. В дневное время необходимо, чтобы было 800-850 метров, при огнях - 550 метров. Но все очень сильно зависит от экипажа. Конечное решение принимают они. Сегодня днем в аэропорту Мирного видимость улучшилась до 4 тысяч метров, самолеты перенаправляются туда", - пояснили позже РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
якутск
новосибирск
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происшествия, якутск, новосибирск, алроса, республика саха (якутия)
14:01 12.08.2021
 
Аэропорт "Якутск" приостановил обслуживание рейсов

Аэропорт "Якутск" приостановил взлет и посадку воздушных судов из-за плохой видимости

© РИА Новости / Павел ЕрмолаевПассажирский терминал аэропорта Якутска
Пассажирский терминал аэропорта Якутска - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Павел Ермолаев
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Аэропорт "Якутск" приостановил взлет и посадку воздушных судов из-за дыма от лесных пожаров, сообщается в Instagram-аккаунте международного аэропорта.
Как отметили в аэропорту, в настоящее время в четверг в аэропорту задержано 18 рейсов.
"За текущие сутки выполнено 24 рейса, в том числе 14 по центральному расписанию. Рейс ЯМ 567 авиакомпании "Алроса" НовосибирскЯкутск перенаправлен в запасной аэропорт Мирный. Метеорологическая видимость составляет 150 метров, что не позволяет воздушным судам производить взлет и посадку", - говорится в сообщении.
Пассажиров попросили отнестись с пониманием к вынужденным задержкам рейсов, возникающим из-за неблагоприятных погодных условий, и уточнять информацию о рейсах на онлайн-табло аэропорта.
"Условия меняются. На 19.30 местного времени видимость в аэропорту составляет 450 метров, этого мало. В дневное время необходимо, чтобы было 800-850 метров, при огнях - 550 метров. Но все очень сильно зависит от экипажа. Конечное решение принимают они. Сегодня днем в аэропорту Мирного видимость улучшилась до 4 тысяч метров, самолеты перенаправляются туда", - пояснили позже РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
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