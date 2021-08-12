https://ria.ru/20210812/aeroport-1745477464.html

Аэропорт "Якутск" приостановил обслуживание рейсов

Аэропорт "Якутск" приостановил обслуживание рейсов - РИА Новости, 12.08.2021

Аэропорт "Якутск" приостановил обслуживание рейсов

Аэропорт "Якутск" приостановил взлет и посадку воздушных судов из-за дыма от лесных пожаров, сообщается в Instagram-аккаунте международного аэропорта. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:01

2021-08-12T14:01

2021-08-12T14:01

происшествия

якутск

новосибирск

алроса

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Аэропорт "Якутск" приостановил взлет и посадку воздушных судов из-за дыма от лесных пожаров, сообщается в Instagram-аккаунте международного аэропорта.Как отметили в аэропорту, в настоящее время в четверг в аэропорту задержано 18 рейсов."За текущие сутки выполнено 24 рейса, в том числе 14 по центральному расписанию. Рейс ЯМ 567 авиакомпании "Алроса" Новосибирск – Якутск перенаправлен в запасной аэропорт Мирный. Метеорологическая видимость составляет 150 метров, что не позволяет воздушным судам производить взлет и посадку", - говорится в сообщении.Пассажиров попросили отнестись с пониманием к вынужденным задержкам рейсов, возникающим из-за неблагоприятных погодных условий, и уточнять информацию о рейсах на онлайн-табло аэропорта."Условия меняются. На 19.30 местного времени видимость в аэропорту составляет 450 метров, этого мало. В дневное время необходимо, чтобы было 800-850 метров, при огнях - 550 метров. Но все очень сильно зависит от экипажа. Конечное решение принимают они. Сегодня днем в аэропорту Мирного видимость улучшилась до 4 тысяч метров, самолеты перенаправляются туда", - пояснили позже РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

якутск

новосибирск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск, новосибирск, алроса, республика саха (якутия)