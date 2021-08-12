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В Абхазии умер второй пациент после скачка электроэнергии в реанимации
В Абхазии умер второй пациент после скачка электроэнергии в реанимации - РИА Новости, 12.08.2021
В Абхазии умер второй пациент после скачка электроэнергии в реанимации
Еще один пациент Гудаутского ковидного госпиталя в Абхазии скончался после произошедшего в среду скачка электроэнергии в реанимации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T20:01
2021-08-12T20:37
в мире
абхазия
происшествия
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СУХУМ, 12 авг - РИА Новости. Еще один пациент Гудаутского ковидного госпиталя в Абхазии скончался после произошедшего в среду скачка электроэнергии в реанимации, сообщили РИА Новости в четверг в министерстве здравоохранения республики.В среду после скачка электроэнергии в реанимации Гудаутского ковидного госпиталя скончался пациент, трое других находились в тяжелом состоянии."Еще одна пациентка умерла после скачка электричества. Изначально её состояние было крайне тяжелым. По двоим другим информация такая - один пациент практические полностью восстановился, другой подходит к своему к прежнему состоянию, которое было до отключения", - сказал представитель пресс-службы минздрава.Ранее сообщалось, что скачок напряжения вывел из строя аппараты ИВЛ в двух реанимационных палатах. По данному факту прокуратура проводит доследственную проверку.
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в мире, абхазия, происшествия
20:01 12.08.2021 (обновлено: 20:37 12.08.2021)
 
В Абхазии умер второй пациент после скачка электроэнергии в реанимации

В Абхазии умер второй пациент ковидного госпиталя после скачка электроэнергии в реанимации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 12 авг - РИА Новости. Еще один пациент Гудаутского ковидного госпиталя в Абхазии скончался после произошедшего в среду скачка электроэнергии в реанимации, сообщили РИА Новости в четверг в министерстве здравоохранения республики.
В среду после скачка электроэнергии в реанимации Гудаутского ковидного госпиталя скончался пациент, трое других находились в тяжелом состоянии.
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"Еще одна пациентка умерла после скачка электричества. Изначально её состояние было крайне тяжелым. По двоим другим информация такая - один пациент практические полностью восстановился, другой подходит к своему к прежнему состоянию, которое было до отключения", - сказал представитель пресс-службы минздрава.
Ранее сообщалось, что скачок напряжения вывел из строя аппараты ИВЛ в двух реанимационных палатах. По данному факту прокуратура проводит доследственную проверку.
 
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