https://ria.ru/20210812/abkhaziya-1745541918.html

В Абхазии умер второй пациент после скачка электроэнергии в реанимации

В Абхазии умер второй пациент после скачка электроэнергии в реанимации - РИА Новости, 12.08.2021

В Абхазии умер второй пациент после скачка электроэнергии в реанимации

Еще один пациент Гудаутского ковидного госпиталя в Абхазии скончался после произошедшего в среду скачка электроэнергии в реанимации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T20:01

2021-08-12T20:01

2021-08-12T20:37

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абхазия

происшествия

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СУХУМ, 12 авг - РИА Новости. Еще один пациент Гудаутского ковидного госпиталя в Абхазии скончался после произошедшего в среду скачка электроэнергии в реанимации, сообщили РИА Новости в четверг в министерстве здравоохранения республики.В среду после скачка электроэнергии в реанимации Гудаутского ковидного госпиталя скончался пациент, трое других находились в тяжелом состоянии."Еще одна пациентка умерла после скачка электричества. Изначально её состояние было крайне тяжелым. По двоим другим информация такая - один пациент практические полностью восстановился, другой подходит к своему к прежнему состоянию, которое было до отключения", - сказал представитель пресс-службы минздрава.Ранее сообщалось, что скачок напряжения вывел из строя аппараты ИВЛ в двух реанимационных палатах. По данному факту прокуратура проводит доследственную проверку.

https://ria.ru/20210811/kislorod-1745404859.html

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в мире, абхазия, происшествия