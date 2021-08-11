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Жириновский ответил азербайджанскому дипломату, оскорбившему россиян
Жириновский ответил азербайджанскому дипломату, оскорбившему россиян - РИА Новости, 11.08.2021
Жириновский ответил азербайджанскому дипломату, оскорбившему россиян
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребует от президента Азербайджана Ильхама Алиева возбудить уголовное дело после высказываний азербайджанского дипломата,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:04
2021-08-11T21:21
политика
азербайджан
белоруссия
владимир жириновский
ильхам алиев
лдпр
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребует от президента Азербайджана Ильхама Алиева возбудить уголовное дело после высказываний азербайджанского дипломата, которые политик назвал оскорблением всех россиян. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала СоловьёвLive.Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором человек, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, выступает с оскорблениями в адрес Жириновского и "русской нации", звучат слова "свиньи", "осел" и другие."Направим письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Потому что это все оскорбления &lt;...&gt; Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор", — сказал лидер ЛДПР.Политик добавил, что сам Алиев стремится бороться с такими высказываниями.Также он выразил недоумение в связи с тем, что именно Вагабзаде выступил с оскорблениями, предположив, что "это накопленная ненависть за все годы советской власти". По словам Жириновского, существует процесс противопоставления России и стран бывшего СССР и планируется расширять проект "АнтиРоссия" в Средней Азии.
https://ria.ru/20210810/krym-1745177532.html
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политика, азербайджан, белоруссия, владимир жириновский, ильхам алиев, лдпр, россия
12:04 11.08.2021 (обновлено: 21:21 11.08.2021)
 
Жириновский ответил азербайджанскому дипломату, оскорбившему россиян

Жириновский потребовал возбудить уголовное дело против экс-посла Азербайджана, оскорбившего русских

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребует от президента Азербайджана Ильхама Алиева возбудить уголовное дело после высказываний азербайджанского дипломата, которые политик назвал оскорблением всех россиян. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала СоловьёвLive.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором человек, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, выступает с оскорблениями в адрес Жириновского и "русской нации", звучат слова "свиньи", "осел" и другие.
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"Направим письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Потому что это все оскорбления <...> Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор", — сказал лидер ЛДПР.
Политик добавил, что сам Алиев стремится бороться с такими высказываниями.
Также он выразил недоумение в связи с тем, что именно Вагабзаде выступил с оскорблениями, предположив, что "это накопленная ненависть за все годы советской власти".
"Он неудачник, а виноваты у них русские", — заявил лидер ЛДПР.
По словам Жириновского, существует процесс противопоставления России и стран бывшего СССР и планируется расширять проект "АнтиРоссия" в Средней Азии.
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ПолитикаАзербайджанБелоруссияВладимир ЖириновскийИльхам АлиевЛДПРРоссия
 
 
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