https://ria.ru/20210811/zhirinovskiy-1745316269.html

Жириновский ответил азербайджанскому дипломату, оскорбившему россиян

Жириновский ответил азербайджанскому дипломату, оскорбившему россиян - РИА Новости, 11.08.2021

Жириновский ответил азербайджанскому дипломату, оскорбившему россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребует от президента Азербайджана Ильхама Алиева возбудить уголовное дело после высказываний азербайджанского дипломата,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:04

2021-08-11T12:04

2021-08-11T21:21

политика

азербайджан

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владимир жириновский

ильхам алиев

лдпр

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребует от президента Азербайджана Ильхама Алиева возбудить уголовное дело после высказываний азербайджанского дипломата, которые политик назвал оскорблением всех россиян. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала СоловьёвLive.Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором человек, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, выступает с оскорблениями в адрес Жириновского и "русской нации", звучат слова "свиньи", "осел" и другие."Направим письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Потому что это все оскорбления <...> Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор", — сказал лидер ЛДПР.Политик добавил, что сам Алиев стремится бороться с такими высказываниями.Также он выразил недоумение в связи с тем, что именно Вагабзаде выступил с оскорблениями, предположив, что "это накопленная ненависть за все годы советской власти". По словам Жириновского, существует процесс противопоставления России и стран бывшего СССР и планируется расширять проект "АнтиРоссия" в Средней Азии.

https://ria.ru/20210810/krym-1745177532.html

https://ria.ru/20210703/obyasnenie-1739716474.html

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политика, азербайджан, белоруссия, владимир жириновский, ильхам алиев, лдпр, россия