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Руденя поручил разработать программу обеспечения жильем работников села
Руденя поручил разработать программу обеспечения жильем работников села - РИА Новости, 11.08.2021
Руденя поручил разработать программу обеспечения жильем работников села
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил разработать региональную программу обеспечения жильем сотрудников сельскохозяйственных предприятий, которая... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:52
2021-08-11T19:52
2021-08-11T19:52
тверская область
экономика
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил разработать региональную программу обеспечения жильем сотрудников сельскохозяйственных предприятий, которая начнет действовать уже с 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Это решение принято главой региона в среду, во время посещения предприятия "ТверьАгропром" в Лихославльском муниципальном округе. Руденя ознакомился с ходом уборочной кампании, осмотрел технику, обсудил с руководителями хозяйств ю актуальные вопросы развития АПК Тверской области.На встрече также шла речь шла о предоставлении субсидий сельхозпредприятиям, в том числе семеноводческим компаниям и производителям молока, реализации картофеля в федеральные торговые сети, а также о газификации территорий и ремонте дорог.В 2021 году посевная площадь ООО "ТверьАгропром" составила свыше 2 тысяч гектаров. На данный момент убрано 400 гектаров зерновых и зернобобовых культур, намолочено 920 тонн зерна.В этом году в Тверской области уборка сельскохозяйственных культур идёт более высокими темпами, чем в 2020 году. Намолочено в 3,4 раза больше зерновых и зернобобовых культур – 17,6 тысячи тонн, собрано 750 тонн картофеля и 923 тонны овощей, скошены травы на площади 75,3 тысячи гектаров, заготовлено 123,7 тысячи тонн кормов.
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экономика, тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ, 11 авг – РИА Новости.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
поручил разработать региональную программу обеспечения жильем сотрудников сельскохозяйственных предприятий, которая начнет действовать уже с 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это решение принято главой региона в среду, во время посещения предприятия "ТверьАгропром" в Лихославльском муниципальном округе. Руденя ознакомился с ходом уборочной кампании, осмотрел технику, обсудил с руководителями хозяйств ю актуальные вопросы развития АПК Тверской области
.
На встрече также шла речь шла о предоставлении субсидий сельхозпредприятиям, в том числе семеноводческим компаниям и производителям молока, реализации картофеля в федеральные торговые сети, а также о газификации территорий и ремонте дорог.
"Перед нами стоит задача максимально эффективно, но без лишних торговых наценок довести тверскую продукцию до прилавков, доступных для наших граждан. У нас есть большой потенциал, который необходимо реализовать. В бюджете на 2022-2024 годы предусмотрены дополнительные меры по мотивации развития производств, увеличению посевных площадей. Таким образом, мы внесем свой вклад в укрепление продовольственной безопасности", – сказал Руденя по итогам посещения предприятия.
В 2021 году посевная площадь ООО "ТверьАгропром" составила свыше 2 тысяч гектаров. На данный момент убрано 400 гектаров зерновых и зернобобовых культур, намолочено 920 тонн зерна.
В этом году в Тверской области уборка сельскохозяйственных культур идёт более высокими темпами, чем в 2020 году. Намолочено в 3,4 раза больше зерновых и зернобобовых культур – 17,6 тысячи тонн, собрано 750 тонн картофеля и 923 тонны овощей, скошены травы на площади 75,3 тысячи гектаров, заготовлено 123,7 тысячи тонн кормов.