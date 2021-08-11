https://ria.ru/20210811/zhile-1745392722.html

Руденя поручил разработать программу обеспечения жильем работников села

Руденя поручил разработать программу обеспечения жильем работников села - РИА Новости, 11.08.2021

Руденя поручил разработать программу обеспечения жильем работников села

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил разработать региональную программу обеспечения жильем сотрудников сельскохозяйственных предприятий, которая... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:52

2021-08-11T19:52

2021-08-11T19:52

тверская область

экономика

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил разработать региональную программу обеспечения жильем сотрудников сельскохозяйственных предприятий, которая начнет действовать уже с 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Это решение принято главой региона в среду, во время посещения предприятия "ТверьАгропром" в Лихославльском муниципальном округе. Руденя ознакомился с ходом уборочной кампании, осмотрел технику, обсудил с руководителями хозяйств ю актуальные вопросы развития АПК Тверской области.На встрече также шла речь шла о предоставлении субсидий сельхозпредприятиям, в том числе семеноводческим компаниям и производителям молока, реализации картофеля в федеральные торговые сети, а также о газификации территорий и ремонте дорог.В 2021 году посевная площадь ООО "ТверьАгропром" составила свыше 2 тысяч гектаров. На данный момент убрано 400 гектаров зерновых и зернобобовых культур, намолочено 920 тонн зерна.В этом году в Тверской области уборка сельскохозяйственных культур идёт более высокими темпами, чем в 2020 году. Намолочено в 3,4 раза больше зерновых и зернобобовых культур – 17,6 тысячи тонн, собрано 750 тонн картофеля и 923 тонны овощей, скошены травы на площади 75,3 тысячи гектаров, заготовлено 123,7 тысячи тонн кормов.

https://ria.ru/20210723/priyut-1742592305.html

тверская область

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экономика, тверская область, игорь руденя