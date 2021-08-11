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Бесплатную землю получили более тысячи подмосковных семей с начала года

Бесплатную землю получили более тысячи подмосковных семей с начала года - РИА Новости, 11.08.2021

Бесплатную землю получили более тысячи подмосковных семей с начала года

Бесплатными земельными участками в Московской области с января этого года обеспечили еще 1075 многодетных семей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:37

2021-08-11T15:37

2021-08-11T15:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бесплатными земельными участками в Московской области с января этого года обеспечили еще 1075 многодетных семей. Об этом сообщил телеканал "360".Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова рассказала, что передача участков продолжается.Только за один июль было передано 190 земельных участков. Больше всего территорий за последний месяц было выделено в Чехове, Можайске, Подольске, Люберцах, Серпухове, Орехово-Зуеве и Химках. За минувшее десятилетие в Подмосковье бесплатными участками обеспечили 29 080 многодетных семей.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)