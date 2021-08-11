https://ria.ru/20210811/zelenskiy-1745401966.html

Зеленский уволил главу Харьковской области

Зеленский уволил главу Харьковской области - РИА Новости, 11.08.2021

Зеленский уволил главу Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной администрации, соответствующий указ обнародован на официальном... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T21:00

2021-08-11T21:00

2021-08-11T21:00

в мире

украина

владимир зеленский

харьковская областная государственная администрация

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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной администрации, соответствующий указ обнародован на официальном сайте офиса главы государства."Освободить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса.Следующим своим указом Зеленский назначил Скакуна Александра Евгеньевича исполняющим обязанности главы Харьковской областной администрации.

https://ria.ru/20210804/chaus-1744336349.html

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в мире, украина, владимир зеленский, харьковская областная государственная администрация