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Зеленский уволил главу Харьковской области
Зеленский уволил главу Харьковской области - РИА Новости, 11.08.2021
Зеленский уволил главу Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной администрации, соответствующий указ обнародован на официальном... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T21:00
2021-08-11T21:00
в мире
украина
владимир зеленский
харьковская областная государственная администрация
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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной администрации, соответствующий указ обнародован на официальном сайте офиса главы государства."Освободить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса.Следующим своим указом Зеленский назначил Скакуна Александра Евгеньевича исполняющим обязанности главы Харьковской областной администрации.
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в мире, украина, владимир зеленский, харьковская областная государственная администрация
21:00 11.08.2021
 
Зеленский уволил главу Харьковской области

Президент Украины Зеленский уволил главу Харьковской области Тимчук

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной администрации, соответствующий указ обнародован на официальном сайте офиса главы государства.
"Освободить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса.
Следующим своим указом Зеленский назначил Скакуна Александра Евгеньевича исполняющим обязанности главы Харьковской областной администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 14:09
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийХарьковская областная государственная администрация
 
 
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