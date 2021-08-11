17:00 11.08.2021 (обновлено: 17:02 11.08.2021)
Зеленский утвердил стратегию по вопросам евроинтеграции Украины
Президент Украины Зеленский утвердил стратегию коммуникации по вопросам евроинтеграции
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию коммуникации по вопросам европейской интеграции страны до 2025 года, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства.
"Владимир Зеленский утвердил стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года. Документ имеет цель наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе (НАТО – ред.), необходимости внедрения соответствующих реформ в связи с евроатлантической интеграцией нашей страны", - говорится в сообщении на сайте офиса.
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Отмечается, что предусмотренные стратегией шаги будут способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса Украины на членство в НАТО.
В самом указе говорится, что Стратегия содержит в себе четыре этапа, включая широкое информирование целевых аудиторий о целях стратегического курса Украины.
"Реализация стратегии будет способствовать повышению эффективности реформ в рамках годовых национальных программ и других мероприятий евроатлантической интеграции благодаря более сознательной позиции должностных лиц государственных органов, учреждений и организаций", - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте офиса.
В конце июля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс страны в ЕС и НАТО и противодействие "агрессивной российской политике".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.