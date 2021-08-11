https://ria.ru/20210811/zaschita-1745282011.html

Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников

Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников - РИА Новости, 11.08.2021

Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников

У банковских карт имеется параметр защиты, о котором некоторые забывают. О нем рассказала в интервью радио Sputnik руководитель блока развития розничного... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T04:15

2021-08-11T04:15

2021-08-11T04:15

технологии

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. У банковских карт имеется параметр защиты, о котором некоторые забывают. О нем рассказала в интервью радио Sputnik руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания "Россельхозбанка" Юлия Деменюк.Чаще всего злоумышленники пытаются узнать код с обратной стороны банковской карты (CVV), а также коды подтверждения из СМС, которые присылает банк. Но ценность для мошенников представляют и другие данные, включая срок действия карты и имя владельца, их тоже не нужно раскрывать случайным людям, напомнила специалист.Дополнительным параметром защиты банковской карты является проставленная на ней подпись держателя, о чем некоторые владельцы забывают.Этот вариант, уточнила она, может использоваться для дополнительной проверки в случае крупной покупки или при невозможности подтвердить другие данные по держателю.Сейчас, добавила специалист, многие перешли на электронные банковские карты в смартфонах."Надо не забывать, что когда мы привязываем карточку к смартфону, то мы должны побеспокоиться о наличии определенных антивирусных приложений для того, чтобы обезопасить от вирусов то устройство, которое вы используете", – посоветовала Юлия Деменюк в интервью радио Sputnik.Она также отметила, что при использовании смартфона в качестве платежного средства можно использовать дополнительные факторы идентификации платежа: отпечаток пальца или push-код.

https://ria.ru/20210622/karta-1738016088.html

россия

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2021

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