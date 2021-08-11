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Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников - РИА Новости, 11.08.2021
Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
У банковских карт имеется параметр защиты, о котором некоторые забывают. О нем рассказала в интервью радио Sputnik руководитель блока развития розничного... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T04:15
2021-08-11T04:15
технологии
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. У банковских карт имеется параметр защиты, о котором некоторые забывают. О нем рассказала в интервью радио Sputnik руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания "Россельхозбанка" Юлия Деменюк.Чаще всего злоумышленники пытаются узнать код с обратной стороны банковской карты (CVV), а также коды подтверждения из СМС, которые присылает банк. Но ценность для мошенников представляют и другие данные, включая срок действия карты и имя владельца, их тоже не нужно раскрывать случайным людям, напомнила специалист.Дополнительным параметром защиты банковской карты является проставленная на ней подпись держателя, о чем некоторые владельцы забывают.Этот вариант, уточнила она, может использоваться для дополнительной проверки в случае крупной покупки или при невозможности подтвердить другие данные по держателю.Сейчас, добавила специалист, многие перешли на электронные банковские карты в смартфонах."Надо не забывать, что когда мы привязываем карточку к смартфону, то мы должны побеспокоиться о наличии определенных антивирусных приложений для того, чтобы обезопасить от вирусов то устройство, которое вы используете", – посоветовала Юлия Деменюк в интервью радио Sputnik.Она также отметила, что при использовании смартфона в качестве платежного средства можно использовать дополнительные факторы идентификации платежа: отпечаток пальца или push-код.
https://ria.ru/20210622/karta-1738016088.html
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технологии, россия
04:15 11.08.2021
 
Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников

Эксперт Деменюк: у банковских карт есть дополнительная защита в виде подписи владельца

© Fotolia / Andres RodriguezБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Fotolia / Andres Rodriguez
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. У банковских карт имеется параметр защиты, о котором некоторые забывают. О нем рассказала в интервью радио Sputnik руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания "Россельхозбанка" Юлия Деменюк.
Чаще всего злоумышленники пытаются узнать код с обратной стороны банковской карты (CVV), а также коды подтверждения из СМС, которые присылает банк. Но ценность для мошенников представляют и другие данные, включая срок действия карты и имя владельца, их тоже не нужно раскрывать случайным людям, напомнила специалист.
Дополнительным параметром защиты банковской карты является проставленная на ней подпись держателя, о чем некоторые владельцы забывают.
"Физическая подпись на банковской карте – важный параметр, который позволяет при любой спорной ситуации кассиру или торговой точке сравнить ту подпись, которая есть на карте, с подписью, которую вас могут попросить оставить на соответствующем чеке. Это требование остается и будет оставаться как дополнительный вариант верификации, что это именно ваша карточка", – пояснила Юлия Деменюк.
Этот вариант, уточнила она, может использоваться для дополнительной проверки в случае крупной покупки или при невозможности подтвердить другие данные по держателю.
Сейчас, добавила специалист, многие перешли на электронные банковские карты в смартфонах.
"Надо не забывать, что когда мы привязываем карточку к смартфону, то мы должны побеспокоиться о наличии определенных антивирусных приложений для того, чтобы обезопасить от вирусов то устройство, которое вы используете", – посоветовала Юлия Деменюк в интервью радио Sputnik.
Она также отметила, что при использовании смартфона в качестве платежного средства можно использовать дополнительные факторы идентификации платежа: отпечаток пальца или push-код.
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