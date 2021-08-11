https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745329506.html

"Вектор" рассказал о летальности йота-штамма коронавируса

"Вектор" рассказал о летальности йота-штамма коронавируса - РИА Новости, 11.08.2021

"Вектор" рассказал о летальности йота-штамма коронавируса

В новосибирском Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" прокомментировали американское исследование, согласно которому йота-штамм... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:29

2021-08-11T13:29

2021-08-11T15:26

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В новосибирском Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" прокомментировали американское исследование, согласно которому йота-штамм коронавируса повышает риск летального исхода для пожилых пациентов.Как следует из препринта, опубликованного на сайте medRxiv, в возрастной группе от 45 до 64 лет такой риск возрастает на 46 процентов, у пациентов от 65 до 74 лет — на 82 процента, а у тех, кто старше 75 лет, — на 62 процента.В "Векторе" подчеркнули, что в группе от 65 до 74 лет речь идет об увеличении не до 82 процентов, а на 82 процента — то есть в 1,8 раза.При этом специалисты отметили, что оценка летальности делалась на основе моделирования и может расходиться с реальными значениями.Что касается России, то случаев заражения йота-штаммом в нашей стране пока не зарегистрировали и предпосылок к этому нет, добавили в "Векторе". Наблюдения за циркулирующими вариантами SARS-CoV-2 показывают, что вариант дельта вытесняет другие штаммы.Йота-штамм коронавируса выявили в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, затем его обнаружили еще в 27 странах. Всемирная организация здравоохранения включила этот вариант в список "представляющих интерес". Более опасные штаммы входят в список "вызывающих озабоченность" — сейчас их насчитывается четыре: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).

https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744881208.html

https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745290254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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