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Распространение коронавируса
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"Вектор" рассказал о летальности йота-штамма коронавируса
"Вектор" рассказал о летальности йота-штамма коронавируса - РИА Новости, 11.08.2021
"Вектор" рассказал о летальности йота-штамма коронавируса
В новосибирском Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" прокомментировали американское исследование, согласно которому йота-штамм... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:29
2021-08-11T15:26
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В новосибирском Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" прокомментировали американское исследование, согласно которому йота-штамм коронавируса повышает риск летального исхода для пожилых пациентов.Как следует из препринта, опубликованного на сайте medRxiv, в возрастной группе от 45 до 64 лет такой риск возрастает на 46 процентов, у пациентов от 65 до 74 лет — на 82 процента, а у тех, кто старше 75 лет, — на 62 процента.В "Векторе" подчеркнули, что в группе от 65 до 74 лет речь идет об увеличении не до 82 процентов, а на 82 процента — то есть в 1,8 раза.При этом специалисты отметили, что оценка летальности делалась на основе моделирования и может расходиться с реальными значениями.Что касается России, то случаев заражения йота-штаммом в нашей стране пока не зарегистрировали и предпосылок к этому нет, добавили в "Векторе". Наблюдения за циркулирующими вариантами SARS-CoV-2 показывают, что вариант дельта вытесняет другие штаммы.Йота-штамм коронавируса выявили в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, затем его обнаружили еще в 27 странах. Всемирная организация здравоохранения включила этот вариант в список "представляющих интерес". Более опасные штаммы входят в список "вызывающих озабоченность" — сейчас их насчитывается четыре: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).
https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744881208.html
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общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:29 11.08.2021 (обновлено: 15:26 11.08.2021)
 
"Вектор" рассказал о летальности йота-штамма коронавируса

Центр "Вектор": летальность "йоты" на 82% выше других штаммов, а не достигает 82% для больных

© РИА Новости / Григорий СысоевСотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона"
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В новосибирском Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" прокомментировали американское исследование, согласно которому йота-штамм коронавируса повышает риск летального исхода для пожилых пациентов.
Как следует из препринта, опубликованного на сайте medRxiv, в возрастной группе от 45 до 64 лет такой риск возрастает на 46 процентов, у пациентов от 65 до 74 лет — на 82 процента, а у тех, кто старше 75 лет, — на 62 процента.
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В "Векторе" подчеркнули, что в группе от 65 до 74 лет речь идет об увеличении не до 82 процентов, а на 82 процента — то есть в 1,8 раза.
При этом специалисты отметили, что оценка летальности делалась на основе моделирования и может расходиться с реальными значениями.
Что касается России, то случаев заражения йота-штаммом в нашей стране пока не зарегистрировали и предпосылок к этому нет, добавили в "Векторе". Наблюдения за циркулирующими вариантами SARS-CoV-2 показывают, что вариант дельта вытесняет другие штаммы.
Йота-штамм коронавируса выявили в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, затем его обнаружили еще в 27 странах. Всемирная организация здравоохранения включила этот вариант в список "представляющих интерес". Более опасные штаммы входят в список "вызывающих озабоченность" — сейчас их насчитывается четыре: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).
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